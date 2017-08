Familie Werths aus Neersen züchtet seit 15 Jahren Damwild. Zurzeit jagen 24 Jungtiere in der Herde energiegeladen über die Sommerkoppeln zwischen Virmondstraße und Am Bruch.

Neersen. Campingstühlchen an den Zaun stellen und gucken. Am Bruch in Neersen könnte man zurzeit Stunden nur mit Zuschauen verbringen. Es sind bewegte Zeiten für die Zuchthirsche Willi und Heinrich. Ihre weiblichen Herdenmitglieder, die Damtiere, haben vor kurzem gekalbt. Nun pesen 24 Jungtiere zuweilen in einem Tempo von 60 Stundenkilometern über die Sommerkoppel. Sie hüpfen, springen, jagen sich nach, zupfen hier und da Gras und Kräuter. Erst wenn die Muttertiere fiepen, heben sie ihre Köpfe und suchen den Weg zu den Zitzen.

Stammherde umfassst zurzeit 74 Tiere

„Sehen Sie, da stehen zwei an. Wenn die Kälber einige Wochen alt sind, dann werden sie frecher und versuchen auch bei fremden Muttertieren Milch zu zapfen.“ Hans-Theo Werths liebt den Sommer. Wenn die Stammherde, zurzeit 74 Tiere, vor Vitalität nur so strotzt. „Sommer, das ist Leben pur.“ Dann ist die Herde energiegeladen.

Die Kälber müssen zusetzen. Sie kommen im Juni und Juli mit vier bis fünf Kilogramm Körpergewicht auf die Welt und sollten in wenigen Monaten das Fünffache zulegen. „Die Kälber müssen mit 25 Kilo in den Winter gehen, damit sie genügend Reserven haben.“ Mit der Fütterung von Rosinen, Maronen, Eicheln, Bucheckern und dem jungen, eiweißhaltigen Gras will der Züchter beste Bedingungen schaffen.

Die Damwildzucht Werths ist ein Familienbetrieb. Landwirtschaft an diesem Standort betreibt die Familie bereits in der fünften Generation. Hans-Theo Werths’ Urgroßeltern Wilberts hatten den Pitsch-Hof 1911 erworben. Seine Oma ist dort aufgewachsen. Sein Vater übernahm die Landwirtschaft. Und dann sollte Hans-Theo Werths ihn in vierter Generation übernehmen.

Milchkühe und Schweine hatten sie damals, bauten Gerste, Roggen, Weizen und Kartoffeln an. „Ein typischer Mischbetrieb also“, sagt Hans-Theo Werths. Milchkühe? Nichts für ihn. Als Anfang 2000 Damwild vom NRW-Landesverband der Wildhalter als landwirtschaftliches Nutzwild anerkannt wurde, sah der Maschinenbau-Ingenieur seine Chance: Er überzeugte seinen Vater von der Damwild-Zucht. „Meine Frau Anja und ich sind seitdem mit Herzblut dabei.“

Hof-Generationen

Damwildzucht Jan-Theo Werths, Sohn von Hans-Theo Werths, ist die fünfte Generation der Familie Wilberts und Werths auf dem Neersener Hof Am Bruch. Seit 1911 bewirtschaften sie ihn. Früher gab es Milchkühe und Schweine. Seit rund 15 Jahren konzentriert sich die Familie auf die Damwildzucht. Die gesamte bewirtschaftete Fläche fürs Damwild beträgt 6,39 Hektar. Sie grasen auf fünf Sommer- und vier Winterkoppeln. Die Herde wird bis maximal 75 Tiere groß. Etwa 25 Tiere werden jedes Jahr geschlachtet. 50 Stück Damwild überwintern.

6,39 Hektar Land bewirtschaften die Werths fürs Damwild. Es wirft genug Heu und Gras ab, um die Herde durchzufüttern. Vier Hektar sind direkte Weide. Im Sommer werden die Koppeln zur Virmondstraße genutzt, im Winter treibt Werths die Stammherde 160 Meter über einen dann geschlossenen Korridor über die Straße Am Bruch auf die Winterweiden. In Sicht der Ramshof und das Neersener Neubaugebiet Bernhard-Hüsers-Straße.