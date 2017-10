Trotz des Regens ließen sich viele das Festival und den Kneipenbummel nicht entgehen. „Endlich ist hier mal was los, das könnte ruhig häufiger der Fall sein“, sagte die 41-jährige Barbara. Sie war mit ihrer Freundin Janine (36) aus Schiefbahn gekommen. Beide waren gerade auf dem Weg in die Gaststätte Maaßen.

Willich . Oldies, Evergreens, aktuelle Hits. Oder darf es ein bisschen mehr und etwas rockiger sein? Die vielen Besucher, die man am Samstag in Willich erlebte, hatten die freie Auswahl. Beim 6. Musik-Festival, bei dem es in neun Lokalen etwas auf die Ohren gab. Neun Bands traten auf.

Neun Bands traten in neun Lokalen auf. Das Musik-Festival in Willich war auch bei seiner sechsten Ausgabe ein großer Erfolg.

Andere ließen sich dennoch die Pizza schmecken, obwohl es in der Pizzeria Da Franco an der Peterstraße 2 etwas anders als sonst zuging. Denn „Sasha & Michaela“ spielten und sangen dort internationale Lieder, so aus Spanien, Brasilien und natürlich Italien.

„Schade, dass Jochen Contzen mit seiner Band hier nicht spielt“, bedauerte ein Paar aus Mönchengladbach, das aber vollends entschädigt wurde. Sie hatten sich ein Rundum-Ticket für alle Auftritte besorgt und begannen ihre Tour bei Maaßen; danach ging es ins Gästehaus Räck, das die drei Vollblutmusiker von „King Porter“ in Beschlag genommen hatten.

Interesse und Stimmung an Festival waren gut

„Ich muss heute meine Verletzung mal etwas runterspülen, da kommt das Festival gerade zum richtigen Zeitpunkt“, erzählte vor der Gaststätte Schiffer ein 22-Jähriger, der sich einige Tage zuvor bei einem Unfall einen Knochen der linken Hand gebrochen hatte. „Auf jeden Fall muss ich noch in die Gaststätte „Op de Eck“, denn da sind „Cookie & Friends“, steuerte er noch relativ sicher auf den Beinen die nächste Tränke an. Jedenfalls war das Interesse gut. Auch im „Café 50“, in dem zwei Musiker von „Plug And Play“ zum Feiern und Träumen einluden.