Willich. Die Mordkommission „Münchheide“ sucht weiter nach Zeugen zu einem Vorfall, den die Staatsanwaltschaft Krefeld als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft hat (die WZ berichtete). Und die Ermittler haben dazu jetzt auch ein Foto des Tatfahrzeuges veröffentlicht. Wie die Polizei mitteilte, war am 21. Februar etwa um 17 Uhr ein Polizist auf einem Wirtschaftsweg in Willich-Münchheide zwischen Kückesweg und Beckershöfe fast überfahren worden, weil der Fahrer eines Daimler Benz 350 CLS eine Polizeikontrolle durchbrach. Das Auto konnte kurze Zeit später verlassen in Anrath an der Hausbroicher Straße, gegenüber der Hausnummer 71, festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Auto und Fahrzeughalter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 02162/3770 bei der Polizei Viersen zu melden.