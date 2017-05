Im Zentrum von Alt-Willich wird am Sonntag viel geboten. Los geht es mit Musik am Samstagabend.

Willich. Am Sonntag lockt das vierte Blütenfest in das Alt-Willicher Zentrum. Interessierte, die am verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen unterwegs sind, können sich über rund 70 Stände von Händlern und Kreativen freuen.

In diesem Jahr geht das Fest bereits einen Tag früher los. Am Samstag wird es auf dem Kaiserplatz musikalisch. Dort findet von 17.30 bis 22.30 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des integrativen Kunst- und Kulturvereins „Art.together“ statt. Seit 2016 gibt es die Atelier-Gruppe im ehemaligen Schlecker-Ladenlokal an der Bahnstraße 14. Hier arbeiten Künstler und Künstlerinnen aus vielen Nationen zusammen. „Derzeit sind wir 16, darunter etwa die Hälfte Flüchtlinge“, sagt die Initiatorin Beate Krempe.

Viele Hobbykünstler gehören zu den Akteuren

Da dieses offene Atelier für Materialien, Kurse oder für die Miete auf Spenden angewiesen ist, entschieden sich die Verantwortlichen von Stadt (City-Managerin Christel Holter) und Werbering (Vorsitzender Christoph Smits) für dieses zusätzliche Event. Sie fanden schnell Unterstützer, die sich unter anderem um Deko, Licht und Sound und einen mobilen Truck kümmerten. Auf diesem werden einige Künstler ohne jedes Honorar auftreten. So der Song-Poet Jörg Kemp, das Duo „Schulz & Schulz“ und Jochen Contzen, der diesmal eine Nachwuchsband aus Neuss mitbringt. Zu den Unterstützern gehört außerdem der Arbeitskreis Fremde (AKF), der mit den ausländischen Frauen am Samstagabend ein internationales Buffet aufbauen wird. Der Erlös geht je zur Hälfte an AKF und „Art.together“. Frank Heublein hat sich um den Bühnentruck gekümmert. Für die blühende Deko sorgen Gärtnereien und der Willicher Raiffeisenmarkt.

Zu den Akteuren werden beim Blütenfest auf der Peterstraße viele Hobbykünstler gehören, die ihre kleinen Kunstwerke ab elf Uhr auf der Hobby- und Kunstmeile anbieten. Der verkaufsoffene Sonntag geht von 13 bis 18 Uhr. Außerdem treten einige Gruppen auf dem Truck und auf Musikinseln auf der Peterstraße und der vorderen Bahnstraße auf. Dabei sind etwa Daniela und André Schulz, die Willicher Sängerin Gwen Jolie und das Krefelder Duo „Clandestino“. Der Markt soll zu einem Biergarten und zu einem kleinen Erlebnisdorf werden.

Auf dem Kaiserplatz steht ein Indianerdorf

Für Kinder wird auf dem Kaiserplatz ein Indianerdorf entstehen und auf dem Markt ist an eine Springburg in der Form eines Bauernhofes gedacht. Außerdem gibt es auf dem Kaiserplatz einen kostenfreien Kindertrödelmarkt, zu dem man sich unter willich@report-anzeigenblatt.de noch anmelden kann.

Neben der Geselligkeit, den Präsentationen und den vielen Angeboten der Händler bietet das Blütenfest eine weitere Attraktion. An beiden Tagen, jeweils von 13 bis 18 Uhr, haben auch erstmals im Frühling die Ateliers einiger Künstler geöffnet. Dabei sind: Art.together (Bahnstraße 14), Anne Fiedler (Peterstraße 49), Birgitta Jenner (Martin-Rieffert-Straße 37), die Beton-Manufaktur von Jörg Schulze-Roloff (Martin-Rieffert-Straße 10), Renate Diekmann (Peterstraße 19) und das Einrichtungshaus XXS (Fischelner Straße 1). In den Werkstätten trifft man außerdem die Schmuck-Designerin Beate Feltes-Kelm, die Mosaik-Künstlerin Manuela Scholten sowie bei XXS den Willicher Zeichner Peter Schmitz.