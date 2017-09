In den Willicher Stadtteilbüros stehen Kästen des Seniorenbeirats.

Willich. Rosemarie Wahlefeld vom Seniorenbeirat freut sich über ein neues Angebot für ältere Menschen in Willich. Die Idee kam ihrem Kollegen Josef Buckstegge bereits im Frühjahr. Er hatte festgestellt, dass trotz Sprechstunden des Seniorenbeirats in den Begegnungsstätten in allen Stadtteilen in der Vergangenheit die Resonanz gering blieb.

In Gesprächen mit älteren Bürgern stellte sich heraus, dass der Wunsch zu einem persönlichen Gespräch bei Senioren im vertrauten Umfeld oft besteht, aber in großer Runde selten geäußert wird. Darauf stellte Buckstegge im Seniorenbeirat den Antrag, in allen Stadtteilbüros in der Stadt Willich einen Kummerkasten aufzustellen. Dies fand große Zustimmung. Die Briefkästen wurden nun kurzfristig angeschafft und beschriftet und als Kummerkasten für Senioren in allen Stadtteilbüros aufgehängt.

Die Kummerkästen werden zukünftig regelmäßig von Mitgliedern des Seniorenbeirats geleert. Hilfesuchende werden angerufen und ein Gesprächstermin wird mit ihnen vereinbart. Dadurch wird für die älteren Bürger in der Stadt Willich zukünftig eine schnelle Hilfe bei Sorgen und Nöte sichergestellt, teilt das Gremium mit.

Toni Zuschlag und Charly Röttgen vom Seniorenbeirat unterstrichen, dass der persönliche Kontakt zu den Senioren in der Stadt Willich besonders wichtig sei, um Kummer und Probleme besser wahrzunehmen. Der Seniorenbeirat stellt sich gerne als Lotse mit Rat und Tat für die älteren Bürger in der Stadt zur Verfügung. Red