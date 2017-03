Nach Bodenuntersuchung steht fest: Auch Fläche am Weidenweg in Neersen kann wieder freigegeben werden.

Willich/Tönisvorst. Gute Nachrichten im Doppelpack: Der jüngst vorsorglich gesperrte Spielplatz am Weidenweg in Neersen (die WZ berichtete) kann wieder geöffnet werden – „es bestand und besteht keinerlei akute Gefahr für dort spielende Kinder“, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt Willich. Auch auf ebenfalls untersuchten Spielplätzen in Tönisvorst gibt es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.

Zum Hintergrund: Im vergangenen Sommer hatte es im Auftrag der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Viersen im Rahmen des „vorsorgenden Gesundheitsschutzes“ Bodenuntersuchungen auf 19 Kinderspielflächen und Bolzplätzen im Kreisgebiet gegeben. Dabei wurden auf einigen der untersuchten Spielflächen erhöhte Schadstoffgehalte festgestellt, die auf den Einbau von belasteten Baumaterialien in der Vergangenheit zurückzuführen sind.

Man testete und untersuchte weiter – und inzwischen liegt das ausgewertete Endgutachten des Sachverständigenbüros IFUA-Projekt-GmbH (Bielefeld) vor: Demnach gibt es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Das Gutachterbüro empfiehlt allerdings mittelfristig den Bodenaustausch auf den betroffenen Spielplätzen.

Bereits Ende Januar stand das vorläufige Ergebnis für die Stadt Willich fest: „Auf dem Spielplatz Weidenweg hat sich der Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oberhalb des Beurteilungsmaßstabes bestätigt.“ Es gab Verunreinigungen der Bodenfläche in einer Tiefe bis zehn Zentimeter in der Spielplatz-Umrandung und in einer Schicht in zehn bis 35 Zentimeter Tiefe unterhalb der Rasenfläche im Bereich der Tischtennisplatte und eines Drehrondells.

Die Stadt Willich ließ den Platz daraufhin vorsorglich sperren – kann aber jetzt, da keine akute Gefahr bestehe und somit keine Sofortmaßnahmen erforderlich seien, nach Rücksprache mit der Fachbehörde den Spielplatz wieder freigeben. „Die empfohlenen Bodenaustauschmaßnahmen werden im Laufe des Jahres durchgeführt“, kündigt die Stadt gleichzeitig an.

In Tönisvorst wurde auf dem Spielplatz Schelthoferstraße/Ecke Friedrichstraße Verunreinigungen der Sandspielfläche in einer Tiefe von 15 bis 35 Zentimeter festgestellt. Auch hier soll es im Laufe des Jahres einen Bodenaustausch geben. Auf den Kinderspielflächen Beethovenstraße und Corneliusplatz gab es keine Auffälligkeiten. Das gilt in der Stadt Willich auch für die untersuchten Plätze Alperheide (Alt-Willich), Mertensweg (Anrath) und Jahnplatz (Schiefbahn)

Nach Auskunft der Kreisverwaltung werden übrigens mit Fördermitteln der Bezirksregierung Düsseldorf in diesem Jahr rund 125 weitere Kinderspiel- und Bolzplatzflächen in allen neun Kommunen des Kreisgebietes untersucht. WD