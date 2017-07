Die Willicher Kolpingsfamilie ist 2015 unter die Imker gegangen. Erst war es eine Idee, jetzt ist es ein Projekt mit Ernte-Erfolgen.

Willich. Das Trio ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Simone Pohl, Alexander Schwikkard und Karl-Heinz Langels haben sich den weißen Schutzanzug mit dem Gesichtsnetz übergezogen. Sie nähern sich vorsichtig den drei Bienenvölkern, haben flache Bretter in der Hand, durch die die Brut- von den Honigräumen getrennt werden sollen.

„Die Bienen sollen sich jetzt nur noch in den Bruträumen aufhalten, damit wir bald den Honig aus den Rähmchen des Honigraums schleudern können“, sagt Simone Pohl. Sie ist eigentlich chemisch-technische Angestellte. Seit einiger Zeit ist auch aus ihr in der Freizeit eine Imkerin der Willicher Kolpingsfamilie geworden.

„Wir haben 2015 mit zehn Völkern angefangen, jetzt dürften es an den verschiedenen Standorten etwa 18 Völker sein.“

Simone Pohl, Hobbyimkerin der Kolpingsfamilie Willich

Man trifft die Drei am Rand einer Streuobstwiese, inmitten von Lamas, Ponys und einiger Esel. Landwirt Peter Friesen hatte ihnen das Areal an der Schiefbahner Straße zur Verfügung gestellt. Dort ist der Claim für die drei Wirtschaftsvölker abgesteckt. In einer anderen „Wohnstube“ befindet sich direkt nebenan ein Schwarm. „Das ist ein Teil eines Volkes, das sich getrennt hat und das wir vor einigen Wochen in einem Privatgarten in Schiefbahn an einem Baum entdeckt und geborgen haben“, sagt Karl-Heinz Langels.

Karl-Heinz Langels ist ein Frührentner, der seit 2016 zu den Imker-Freunden kommt. „Ich habe mir Ende 2015 die Dokumentation „More than honey“ angesehen und war entsetzt über das weltweite Bienensterben, das auch durch die industrielle Bienenhaltung begünstigt wird“, sagt der 55-Jährige. Er wollte unbedingt mitmachen. Dabei war es seine Tochter Corinna, die 2014 die Initiative der Kolping-Diözesanjugend im Aachener Verband aufgriff, nach Willich holte, um gerade die jungen Leute auf das Problem der zurückgehenden Artenvielfalt aufmerksam zu machen.

Kolpingfamilie Die Kolpingsfamilie Willich, 1896 gegründet schaut auf eine über 120 jährige Tradition zurück. Sie zählt mit rund 300 Mitgliedern zu den größten Familien im Diözesanverband Aachen. kolping-willich.de

Von der Idee war unter anderem der damalige Pastoralreferent Dietmar Prielipp, der bis vor wenigen Monaten noch der geistliche Leiter der Willicher Kolpingfamilie war und nach wie vor das Projekt unterstützt, begeistert.

Treffen mit dem Anrather Imker Johann van den Bongard

Man traf sich mit Landwirten, Nabu und hauptberuflichen Imkern, so mit dem Anrather Spezialisten Johann van den Bongard. Andere Landwirte oder Eigentümer, so Peter Zens oder Brigitte Büschges, stellten ebenso wie Peter Friesen Flächen zur Verfügung.