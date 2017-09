Hundeschule warnt vor einem Gemisch aus Fisch, Erde und Scherben, das in Anrath ausgelegt wurde.

Anrath. Es ist eine Nachricht, die Hundefreunde in Anrath in Aufregung versetzen dürfte: Yvonne Ebert, Inhaberin der örtlichen Hundeschule „The Flying Ears“, berichtet von einem tödlichen Köder, der am Flöthweg unweit des Schäferhundvereins ausgelegt worden war. Ihre Hündin Inci habe das Gemisch aus Fisch, Erde und Glasscherben bei einem Spaziergang gestern Morgen ins Maul genommen. „Gott sei Dank konnte ich ihr den Köder noch abnehmen, so dass sie nur die Oberfläche angenagt hatte“, so Ebert. Dennoch seien später in der Tierklinik zwei kleine Fremdkörper im Magen diagnostiziert worden, „wahrscheinlich kleinere Glasfragmente“.

Laut der Hundehalterin war dies nicht der erste Fall in der Umgebung. Wenige Minuten vom gestrigen Fundort entfernt, am Schmiedeweg, sei vor einiger Zeit ein Köder in einem abgeernteten Maisfeld ausgelegt worden. „Ich möchte, dass die Menschen gewarnt sind“, sagt Yvonne Ebert, die gestern bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt hat. Red