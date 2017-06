Bei der Veranstaltung der Werbegemeinschaft Schiefbahn werden am Wochenende 50 Spielstationen aufgebaut. Doch es geht auch um Lehrstellen.

Schiefbahn. Im Juni 2014 war Premiere: Erstmals lockte „MeinFest“ der Schiefbahner Werbegemeinschaft in den Ortskern. Das ehemalige Straßenmaifest ist aber deutlich älter: „In der jetzigen Konstellation findet es am Sonntag zum neunten Mal statt“, erklärte der Vorsitzende Rainer Höppner bei der Vorstellung des neuen Programms.

Dass Kinder dabei im Mittelpunkt stehen, kennt man schon: 50 kostenlose Spielstationen werden wieder aufgebaut. „Den Sponsoren gilt dafür mein Dank“, betont Höppner. Aktionspunkte zum Basteln und Malen gehörten dazu, ebenso eine riesige Dschungel-Hüpfburg, ein Handstand-Tüv, die Geschwindigkeits-Torwand und ein Kletterberg. Ebenfalls ein Highlight für Kinder ist das Musical „Robinson“, das die Hubertusschule aufführt.

„Die Zukunft ist bunt“ heißt es am Brillux-Show-Truck

Auf der Bühne und auf den Straßen sind die unterschiedlichsten Künstler zu bestaunen: ComboCombo etwa, aber auch Mister Piano, die jeweils als „Walking Act“ unterwegs sind. Die Cover-Band „The Situation“ tritt auf, aber auch die Stones Tribute Band sowie die Black Brothers Jake und Elwood. Diese beschließen am Sonntag auch das Programm.

MeinFest bietet in diesem Jahr aber mehr als nur Unterhaltung – es will auch Impulse setzen, so Rainer Höppner. Verbunden wird es deshalb mit dem Motto „Deine Zukunft ist bunt“, das auf eine Anregung von Ralf Baumbach zurückgeht: Der Chef eines Malerbetriebes hatte Höppner Anfang des Jahres vom Lehrstellenmagel im Handwerk berichtet. Um daran etwas zu ändern, werden Handwerker, die IHK und die Wirtschaftsförderung der Stadt Willich beim Fest gemeinsam zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten das Handwerk für junge Leute bietet. „Es hat Zukunft“, betonte Ralf Baumbach. Am Brillux-Show-Truck haben die Besucher zum Beispiel die Möglichkeit, bei Aktionen der Maler und Stuckateure mitzumachen.

„Wir brauchen Nachwuchs“, sagt auch Bernt Lücke vom gleichnamigen Elektrofachbetrieb in Willich. Petra Pigerl-Radtke von der IHK weiß, dass genügend Ausbildungsplätze vorhanden sind: Mehr als 600 seien derzeit im Bereich des Kammerbezirks Mittlerer Niederrhein offen.

Doch zurück zu MeinFest: Insgesamt 90 hochwertige Stände werden die örtlichen Einzelhändler aufbauen – „bei uns gibt es keinen Krimskrams“, sagt Höppner dazu. Die Stadtwerke informieren mit drei Fahrzeugen über Elektro-Mobilität, eine kleine Autoschau gibt es außerdem im Schatten der St.-Hubertus-Kirche.

Am und im ehemaligen Ladenlokal von Schuh Nati informiert Verena Grips über das Hilfswerks „Matchbox“, das Kinder in südafrikanischen Townships neue Lebensperspektiven verschaffen will. Die Mitgründerin des Vereins bringt zudem Matchbox-Kunstwerke aus Kapstadt mit nach Schiefbahn.