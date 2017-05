Die Peterstraße wurde zur Kunsthandwerksmeile. Rolf Kostka aus Mönchengladbach bot selbstgestaltete Tiffany-Kunst an. Katja Schulze aus Anrath filzte munter vor sich hin. „Von den Tierfiguren verkaufen sich die Einhörner am besten“, so ihre Erfahrung. Gisela Hohmann saß vor ihrem „Wollstübchen“ und strickte einen Schal.

Am Stand der Stadt Willich wurden die Menschen jeden Alters mit Informationen versorgt, für die Kinder gab es Luftballons und Leckereien. „Ich bin professioneller Luftballon-Knoter“, scherzte Maximilian Rönnebeck – tatsächlich fanden die Ballons reißenden Absatz und bahnten so manches Gespräch an – Gespräche, die dazu führten, dass die Eltern Infos über die Schlossfestspiele oder das Kulturprogramm mitnahmen. Der vierjährigen Lina war der Luftballon weggeflogen - selbstverständlich bekam sie sofort Ersatz und eine Süßigkeit als Trostpflaster.

Am Wochenende zeigte sich, dass die Kunstszene in Willich blüht und gedeiht – was lag da näher, als sich auf dem Blütenfest zu präsentieren. Los ging es bereits am Samstagabend mit einem Konzert, das gut besucht war. Und das ebenso wie die Buttons Geld in die Kasse von „Art. together“ spülen sollte. „Wir wollen künftig Miete zahlen für das ehemalige Schlecker-Ladenlokal“, erklärte die Künstlerin Karstjen Schüffler-Rohde. Es habe sich zu einen interkulturellen Treffpunkt entwickelt. Von den 18 Künstlern sind knapp die Hälfte Flüchtlinge.

Yasmin Kassar hat mit seinem Fotohandy stimmungsvolle Niederrhein-Impressionen eingefangen – seine neue Heimat scheint ihm zu gefallen. Yasem Al Sueecki aus dem Irak zeigt Bilder von Folter – Bilder, die deutlich machen, warum er seine Heimat hatte verlassen müssen.

Im früheren Schlecker-Ladenlokal an der Bahnstraße arbeiten aber nicht nur deutsche und ausländische Künstler zusammen, da findet Integration auch auf einer weiteren Ebene statt: Auch Menschen mit geistiger Behinderung, die im Haus Anrode leben, malen dort ihre Bilder.

Künstlerische Vielfalt der Stadt wurde detlich

In ihrem Atelier an der Peterstraße zeigte Anne Fiedler neueste Bilder. Eine Masse - egal, ob Menschen oder Häuser – in den Blick zu nehmen und zu malen, ist für sie zurzeit eine Herausforderung. Besonders beeindruckend: ein großformatiges Bild mit feiernden Frauen.

Renate Diekmann präsentierte zum ersten Mal sehr gelungene Impressionen mit Menschen. Im Mittelpunkt stehen Alltagsgeschichten aus aller Herren Länder. Als Gastkünstlerin stellte bei ihr die Schmuckdesignerin Renate Feltes-Kelm aus – die beste Adresse für anspruchsvolle Muttertagsgeschenke. Das Besondere an ihrem Schmuck ist die Beweglichkeit von Teilen der kleinen Meisterstücke.

An der Mattin-Rieffert-Straße gab es drei Künstler zu entdecken: Birgitta Jenner lässt sich immer wieder gern von Fotos inspirieren – einzelne Motive übernimmt sie irgendwann in ihre Bilder. Die zufällig auf einem weißen Blatt Papier entstandenen Kaffeekleckse beflügelten ihre Fantasie.

Der Designer und Betonkünstler Schulze-Roloff arbeitet erstmals mit Manuela Scholten aus Schiefbahn zusammen. Sie hat eine Mosaikmanufaktur. Ein besonders bemerkenswertes Mosaik zeigt Joseph Beuys – er wird allerdings erst aus einer gewissen Entfernung erkennbar. Im XXS-Möbelhaus stellt Schulze-Roloff ein Korsett aus Beton aus, außerdem waren dort vom Willicher Fotostudio Yamel Collagen markanter Willicher Architektur zu sehen.