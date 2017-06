Der ungewöhnlich heiße Frühsommer hat der Willicher "Bütt" im Freibadbereich einen neuen Rekord beschert.

Willich. Philipp Bauknecht, Leiter der Willicher „Bütt“, hat seinen Arbeitsplatz in den vergangenen Tagen zum Teil nach draußen in die Sonne verlagert. Und das Hochsommerwetter im Mai und Juni lockte nicht nur ihn in den Freibad-Bereich: 1313 Badegäste wurden am Mittwoch bis um 17 Uhr in Willich gezählt, insgesamt waren es in diesem Monat schon etwa 15 000. „Der Mai war mit 11 612 Badegästen sogar der beste seit Beginn unserer Aufzeichnungen im Jahr 1994“, berichtet Bauknecht. Da es am Donnerstag nochmals heiß wird, öffnet das Freibad außerplanmäßig schon ab 11 bis um 21 Uhr. Danach wird es kühler, weshalb ab Freitag wie gewohnt wieder erst ab 13 Uhr draußen geschwommen werden kann. Tipp für Last-Minute-Schwimmer: Ab 18 Uhr gilt ein vergünstigter Abendtarif. Am Wochenende hat das Freibad planmäßig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. WD