Gelegentlich rasen Unbekannte nachts durch den Willicher Gewerbepark. Die CDU fordert Kontrollen.

Willich. Im Stahlwerk Becker gibt es offenbar „unregelmäßig bis selten“ nächtliche Autorennen. Das bestätigte Martin Zinnel, Leiter des Fachbereichs Einwohner und Ordnung bei der Stadtverwaltung, auf Nachfrage der WZ. Erwischt habe man noch nie jemanden, aber zum Beispiel Gummi-Abriebspuren auf dem Asphalt gefunden.

Der Bundestag hat in dieser Woche die Strafen gegen illegale Raser verschärft, was die Willicher CDU in einer Presseerklärung begrüßt. Zudem bittet die Fraktion die Polizei oder das Ordnungsamt um nächtliche Kontrollen an den bekannten Standorten. In Mönchengladbach war Mitte Juni ein unbeteiligter Fußgänger bei einem solchen Rennen ums Leben gekommen.

Polizeisprecherin Antje Heymanns erklärte auf Anfrage, im Kreis Viersen gebe es keine offene Raserszene. WD