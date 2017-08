Im Stadtgeflüster geht’s heute tierisch ab. Wir berichten unter anderem über seltene Vögel und fette Raupen.

Willich/Tönisvorst. Ein Adler in St. Tönis? Als WZ-Fotograf Friedhelm Reimann vor Tagen den Anruf einer St. Töniserin bekam, die einen solchen Vogel auf einer Tanne in der Nähe der Realschule in St. Tönis gesehen haben wollte, war der Mann ein bisschen, äh, skeptisch. Aber auch neugierig, weshalb er sich von Vorst aus auf den Weg nach St. Tönis machte. Dort erkannte er glasklar, dass es sich bei dem Adler nur um einen Bussard handelte. Darüber geärgert hat sich Friedhelm Reimann aber nicht: „Als Fotograf bekommt man oftmals auch telefonische Tipps für tolle Naturaufnahmen. So konnte ich vor Jahren in Vorst eine Gruppe Waldohreulen und ein anderes Mal knapp 50 Störche aufnehmen“, erinnert er sich. Und ergänzt: „Man hat zwar nicht immer Glück, aber man trifft doch dann meistens nette Menschen.“ Und ein Bussard sei ja auch sehr schön.

Viele Krabbeltiere auf dem Redaktionstisch

Bleiben wir bei tierischen Themen: Die WZ hatte vor einigen Tagen ihre Leser dazu aufgerufen, Fotos von Krabbeltieren der besonderen Art einzuschicken – und die Resonanz war ganz erstaunlich. Alles mögliche, was da so kreucht und fleucht, flatterte der Redaktion auf den Schreibtisch – nur als Bild, versteht sich. Rolf Giesen aus St. Tönis zum Beispiel hat einen Kleinen Fuchs (Schmetterling) sowie Marienkäfer fotografiert – mal mit vier, mal mit ganz vielen Punkten. David Schöler aus der Apfelstadt Tönisvorst dagegen Wespen, die einen Apfel angebohrt haben – und Heidrun Ziehe aus Willich eine Wespenspinne. Alfons Wetzurek schließlich aus St. Tönis hat unter anderem im Naturpark Schwalm-NetteRosenkäfer fotografiert.

Familie Fruhen und eine fette Raupe

Apropos Alfons Wetzurek: Er ist ein „alter Fotofreund“ von Kurt W. Fruhen, ebenfalls aus St. Tönis. Und er wurde an die Corneliusstraße gerufen, als im oder besser am Hause Fruhen der alljährliche Heckenschnitt auf dem Programm stand. Denn dabei hatte Hiltrud Fruhen eine „dicke, fette, grüne Raupe“ entdeckt – ein künftiger Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri), wie sich später herausstellte. Das Ehepaar Fruhen steckten die Raupe samt Zweig in einen alten Weinballon, um die Raupe ablichten zu können. Doch die Fotoergebnisse hielten sich „in überschaubaren Grenzen“, so Fruhen. Also rief man den Experten Wetzurek – und seine Bilder können sich wahrlich sehen lassen.