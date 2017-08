In der Vinhovenschule hat es am Morgen ein Schmorbrand in einer Deckenleuchte gegeben. Verletzt wurde niemand.

Neersen. Was für ein turbulenter erster Schultag: In Neersen ist es am Morgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Klassenraum der Vinhoven-Grundschule wurde um kurz vor 11 Uhr ein Brand gemeldet. Die Löschzüge Neersen und Schiefbahn mit 18 Einsatzkräften rückten aus, außerdem der Einsatzleitwagen aus Anrath und der Rettungsdienst Willich. Auslöser war ein schmorendes Vorschaltgerät einer Deckenleuchte in einem Klassenraum. Die Kinder wurden durch das Lehrpersonal schnell evakuiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen mehr im Gebäude. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz kontrollierte den Klassenraum mit einer Wärmebildkamera. Dabei konnte kein Feuer festgestellt werden. Allerdings hatte sich ein beißender Geruch ausgebreitet, den das durchgeschmorte Gerät, das die Zündspannung aufbaut, verursachte. Kohlenmonoxid-Messungen verliefen ohne Feststellung. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet. Notarzt und Rettungsdienst untersuchten vorsorglich 45 Kinder und Mitarbeiter der Schule – alle waren gesund. WD