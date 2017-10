Seit Donnerstag überwachten Personen mit Feuerlöschern die Sicherheit der Hausbewohner in Alt-Willich.

Willich. Seit Samstag gibt es keine Brandwache mehr im Haus an der Goethestraße 64. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Die Brandwache war am Donnerstag, 28. September, angeordnet worden. Konkret geht es, so erklärte damals Stadt-Sprecher Michael Pluschke, „um eine funktionstüchtige Löschwasser-Steigleitung, eine betriebssichere und wirksame Entrauchungs-Möglichkeit des Treppenhauses, eine fachgerechte Instandsetzung der Elektrik (Kabel, Lichtschalter im Treppenraum, in den Fluren und im Keller) und die Entfernung aller Brandlasten aus den Fluren, dem Treppenraum und den Wegen im Keller“. Damit waren unter anderem abgestellte alte Elektrogeräte und Abfall gemeint.

Seit Donnerstag war die Brandwache (drei Personen, die mit Feuerlöschern ausgestattet sind) rund um die Uhr vor Ort. Sie konnte erst wieder abgezogen werden, nachdem seitens der Eigentümergemeinschaft eine entsprechende Mängelbeseitigung erfolgt war. Diese musste außerdem von Sachkundigen bestätigt werden. Red