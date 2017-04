Willich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Geldautomat der Deutschen Bank auf der Hochstraße in Schiefbahn gesprengt. Die Polizei wurde gegen 3.45 Uhr alamiert, erste Hinweisen sprechen von einem dunklen Pkw mit Dortmunder Kennzeichen, der in Richtung Autobahn vom Tatort flüchtete.

Im Pkw sollen drei bis vier Personen gesessen haben, alle waren dunkel gekleidet und hatten Sturmmasken auf. Wenig später wurde das Fluchtfahrzug, ein dunklergrauer Audi RS4 mit Dortmunder Kennzeichen an der Anschlussstelle Neersen auf der A 44 aufgefunden. Die Täter waren scheinbar gegen die Leitplanke gefahren und setzten ihre Flucht danach zu Fuß fort. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Im Kofferraum des Audis fand die Polizei Tatwerkzeug. Die Kennzeichen des Audis sind scheinbar in der Nacht vom zweiten auf den dritten April von einem schwarzen Skoda in Dortmund-Brackel gestohlen worden. Der Audi wurde in den Niederlanden als gestohlen gemeldet.

Ein Spürhund konnte eine Fährte aufnehmen und führte die Einsatzkräfte zu einem Feld nahe der Alten Landstraße, wo die Beamten eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose fanden.

Allein in NRW sind in diesem Jahr bereits weit mehr als 20 Geldautomaten gesprengt worden. Im vergangenen Jahr waren es 136.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02162/377-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. dpa/red