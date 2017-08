CDU weist auf kaputte Verkehrsinseln und Schäden auf dem Radweg hin.

Anrath. Gefahrenstellen an der Neersener Straße hat die Willicher CDU-Fraktion ausgemacht. In einem Brief an Bürgermeister Josef Heyes bittet die Fraktion die Stadtverwaltung darum, zeitnah zwischen Krakenhofweg und Donkweg zwei Verkehrsinseln zu erneuern, den Radweg auszubessern und Sträucher zurückzuschneiden.

Die Verkehrsinseln in Höhe Grüner Weg und Schlesierstraße seien kaputt, immer wieder lägen hier lose Steine auf der Fahrbahn. „Schon seit längerer Zeit weist eine mobile Warnbarke auf den Gefahrenpunkt hin, hier muss die Stadtverwaltung Abhilfe schaffen“, sagt dazu Dieter Lambertz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU.

Der Radweg sei zwar an mehreren Stellen ausgebessert worden, allerdings gebe es weiterhin viele gefährliche Stellen. Dazu hätten Wurzeln den Belag aufgebrochen und für viele Bodenwellen gesorgt, si die CDU. Auch die Sträucher an dem Radweg müssten zurückgeschnitten werden, weil sie den Radweg inzwischen deutlich verengten.

„Der Radweg wird von vielen Kindern als Schulweg, zum Teil auch in der Dunkelheit, genutzt. Die Ränder sind zugewachsen und machen den Radweg an manchen Stellen so schmal, dass bei entgegenkommendem Verkehr gefährliche Situationen entstehen können“, sagt Sascha Fassbender, Obmann der CDU im Willicher Planungsausschuss.

Auch die Austriebe an den Lindenbäumen müssten zurückgeschnitten werden. Autofahrer hätten beim Verlassen der Straßen Grüner Weg und Schlesierstraße nur eingeschränkte Sicht.

„Die Neersener Straße wird oft von Fahrradfahrern und der Geh- und Radweg auch von älteren Menschen mit Rollatoren und Behindertenfahrzeugen genutzt. Wir bitten die Stadtverwaltung, die Gefahrenstellen zügig zu beseitigen, um Unfällen vorzubeugen“, so noch einmal Dieter Lambertz. Red