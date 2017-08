Ein Unternehmer aus dem Kreis Viersen sendet einen „Hilfeschrei“ an die Bundeskanzlerin und berichtet von seinem Überlebenskampf.

Willich. Post aus der Stadt Willich hat in der vergangenen Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen. Abgeschickt hat diesen „Hilfeschrei“ ein „mehr als demotivierten Kleinunternehmer“, der die Kraft der Kanzlerin bewundert – sie selbst aber gerade verliert.

Der Mann, der im WZ-Artikel anonym bleiben möchte, hat einen gut gehenden Betrieb mit 15 Mitarbeitern und engagiert sich auch in seinem Berufsverband sowie als Referent. Er habe regelmäßig 7-Tage-Wochen. „ So geht es nicht nur mir, sondern vielen anderen kleinen Unternehmern.“

Und dann redet er Tacheles: „Leider bleibt von der vielen Arbeit kaum etwas übrig. Gerade im Moment ist das Wirtschaften kein Vergnügen, weil wir am Rande unserer Liquidität arbeiten.“ Grund sei die unerträgliche Steuerlast. „Ängste, Verzweiflung und Demotivation zerstören große Teile meiner Persönlichkeit und die Lust an der Arbeit. Ich könnte alles hinschmeißen.“

„Der Staat bekommt mehr Euro durch meine Arbeit als ich.“

Willicher im Brief an die Kanzlerin

Wäre er Politiker oder Manager, würde er zurücktreten und alle Probleme wären verschwunden, sagt der Mann. „Aber ich bin sicher, wenn ich zu meiner Bank oder zum Gewerbeaufsichtsamt gehe und sagen würde, ich trete zurück, würde ich ausgelacht.“ Als Unternehmer komme man da so leicht nicht raus. „Ich habe keine Lust mehr, Überweisungen an die Finanzverwaltung auszuführen, wie ich sie als Privatentnahme noch nie aus meinem Unternehmen getätigt habe. Der Staat bekommt mehr Euro durch meine Arbeit als ich.“ Und was bleibe, sei „ein Liquiditäts-Engpass, der einem die Luft zum Atmen nimmt“.

Aktuell hat ihn der Fall Air Berlin besonders geärgert. „Die Großen werden gerettet, die Kleinen belastet. Das ist so unfassbar unfair aus meinem Blickwinkel!“ Air Berlin dürfe jahrelang schlecht wirtschaften, kündige Insolvenz an – und am gleichen Tag komme Hilfe vom Staat über 150 Millionen Euro. „Wenn ich Kredit beantrage, egal, wie dringlich es ist, dauert die Zusage viel, viel länger.“

Der Wunsch des Willichers: Politiker sollten sich mit dem Leben von Kleinunternehmern auseinandersetzen, um zu erkennen, wie viel Arbeit und Energie man investiere. „Dafür ernten wir von staatlicher Seite aber niemals Dank, sondern einem wird noch eher unterstellt, dass man ein Straftäter ist und Steuern hinterzieht sowie Menschen unterhalb des Mindestlohnes beschäftigt.“