Der langjährige SPD-Ratsherr aus Willich feiert am Ostersonntag Geburtstag.

Willich. In den vergangenen Jahren ist es um ihn etwas ruhiger geworden, aber das hat er sich in seinem Alter auch verdient: Der ehemalige Willicher Kommunalpolitiker Fritz-Joachim „Jochen“ Kock wird am Ostersonntag 80 Jahre alt. Wirklich im Ruhestand befindet er sich aber deshalb noch lange nicht. Bis heute arbeitet er als selbstständiger Unternehmensberater. Außerdem ist Kock weiterhin Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft des Lokalsenders Welle Niederrhein und seit 2011 auch Vorsitzender des Verbandes Lokaler Rundfunk in NRW sowie Mitglied im Aufsichtsrat von „radio nrw“, dem Rahmensender der nordrhein-westfälischen Lokalradios.

Beteiligt am Beschluss für das Neubaugebiet Willich-Wekeln

Vor drei Jahren hatte sich Kock aus der Kommunalpolitik zurückgezogen. Bis dahin war er 35 Jahre für die SPD Mitglied im Willicher Stadtrat. Seit 1989 war er außerdem – mit zweijähriger Unterbrechung in den 90er Jahren – Vorsitzender des Planungsausschusses. Mitmischen, planen, entscheiden können – das war und ist Kock immer wichtig. Im Planungsausschuss konnte er das tun. „Kommunalpolitik ist das Bohren dicker Bretter mit Geduld und Augenmaß“, hat er einmal über diese Zeit gesagt. Er habe den Menschen aber nie bestimmte Entscheidungen versprochen, sondern immer nur zugesagt, dass er sich kümmern werde.

Als die wohl wichtigste Entscheidung des Planungsausschusses unter seiner Leitung bezeichnet Kock den Grundsatzbeschluss für das Neubaugebiet Wekeln. Ein 80 Hektar großes Gelände für Tausende von Neu-Willichern. Etwas in dieser Größenordnung hatte es bis dahin in der Stadt noch nicht gegeben.

Ganz selbstverständlich nennt Kock die Zusammenarbeit mit anderen Parteien und der Verwaltung bei der Suche nach Lösungen. Er sei auch für Bürgerbeteiligung, sagt er. Leider schlage diese manchmal aber auch in Egoismus um.

Für sein Wirken erhielt Kock 1997 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr seines Ausscheidens aus der Politik wurden Kock der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen und der Ehrenring der Stadt Willich verliehen. pil