„Geflüstert“ wird heute unter anderem über einen Geburtstag in Neersen und ein Wohnmobil der dunklen Art in St. Tönis.

Willich/Tönisvorst. Der Intendant der Schlossfestspiele Neersen, Jan Bodinus, hatte am Wochenende viel Besuch: Die komplette Familie samt der eigenen Kinder und seinen Eltern waren angereist, um mit ihm am Samstag Geburtstag zu feiern. Der Theatermann, den man in Neersen kaum ohne Hut kennt, wurde nämlich 54 Jahre alt. „Wir feiern in Neersen, das ist toll“, hatte er vorab dem Flüsterer verraten. Ob für ausschweifende Feste genug Zeit war, ist aber fraglich, denn Bodinus hatte seinen Lieben ein strammes Theaterprogramm verordnet: Der Besuch von „Honig im Kopf“ stand am Freitag ebenso an wie am Samstag eine Vorstellung von „Der zerbrochene Krug“ mit Michael Schanze. Und gestern Abend ging’s dann noch zur Benefizvorstellung von „Michel aus Lönneberga“. Wie auch immer: Auch der Stadtflüsterer gratuliert an dieser Stelle nachträglich ganz herzlich!

Wettergeschenk für das tapfere Ensemble

Gratulieren muss man Jan Bodinus auch aus einem anderen Grund: Die Festspiele 2017 laufen richtig gut, es könnten am Ende mehr als 24 000 Besucher gezählt werden. Besonders bemerkenswert daran ist, dass sich das Wetter ja nicht immer von der allerbesten Seite zeigte: Bei einigen Vorstellungen trotzten Schauspieler und Besucher dem Regen. Dem Vernehmen nach plant Bodinus am Ende der Spielzeit deshalb ein „Wettergeschenk“ für sein tapferes Ensemble.

Gute Kritiken für den „Krug“ in Mayen

Bleiben wir noch ganz kurz bei den Festspielen: Auch für das Gastspiel, das die Neersener mit dem „Zerbrochenen Krug“ bei den Burgfestspielen Mayen ablieferten, gab es richtig gute Kritiken. „In Kombination mit einer mitreißenden Inszenierung und beeindruckenden Kostümen ergab sich ein wunderbarer Theaterabend, an dem alle – Zuschauer wie Mitwirkende – offenkundig Spaß hatten“, heißt es in der Rhein-Zeitung. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

„Frauenzimmer“ hat sich vergrößert

Von den Festspielen nun zum St. Töniser Stadtfest. Dieses hat für Isabel Thiele eine besondere Bedeutung. Das war schon vor vier Jahren so. Damals eröffnete die Kosmetikerin, Visagistin und Fachfrau für Permanent-Make-up nämlich ihr Kosmetikstudio „Frauenzimmer“ passend zu dem Fest. Nun gibt es am 2. September mit dem Stadtfest-Startschuss wieder etwas zu feiern. Das „Frauenzimmer“ hat sich vergrößert und die Angebotspalette erweitert. Auf zwei Etagen ist ein regelrechtes Beauty-Haus entstanden. Die Kundinnen können sich auf die bewährten kosmetischen Behandlungen der Fachfrau in neuen Räumlichkeiten freuen. Dazu ist die Fußpflegepraxis Sirtl an der Antoniusstraße 4 eingezogen und Thiele hat im Erdgeschoss eine Second-Hand-Boutique eröffnet, in der Frau Schnäppchen machen kann. Ab dem Stadtfest bietet Thiele erstmals neben den persönlichen Absprachen für die Behandlungstermine auch feste Öffnungszeiten an. Diese sind donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.