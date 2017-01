Vorfall im Schwimmbad in Willich Fahndung: Mann soll Mädchen in Umkleidekabine fotografiert haben

Willich. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Unbekannten, der im September 2016 eine Dreizehnjährige in einer Umkleidekabine fotografiert haben soll.

Am Sonntag, dem 04. September 2016 in der Zeit zwischen 16.05 Uhr und 16.20 Uhr, fotografierte ein Mann in einer Umkleidekabine des Schwimmbades an der Straße "Zum Schwimmbad". Eine Dreizehnjährige kleidete sich gerade in ihrer Kabine um, als sie ein Handy bemerkte, das ein Unbekannter unter der Abtrennung zwischen zwei Kabinen her in ihre Richtung hielt.

Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.