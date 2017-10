Lärmschutzwand wird kosmetisch aufgehübscht Schon fast fertig ist eine weitere Baumaßnahme in Anrath, die aber eher unter die Rubrik „Kosmetik“ fällt: Die Lärschutzwand am „Verseidag-Quartier“ hat jetzt endlich ihre rote Ziegelverkleidung bekommen. Die hässliche „Knastmauer light“ ist damit Geschichte – endlich. Ein Gedicht zum Thema Zeitumstellung Im Internet kursieren derzeit Aufrufe, wonach die zweimal jährliche Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst abgeschafft werden sollte. Kurz vor dem Ende der Sommerzeit hat sich dazu auch der Tönisvorster WZ-Leser Peter Knedel seine Gedanken gemacht. In einem Gedicht, das er in die Redaktion gebracht hat, schreibt er dazu: „Die Zeitumstellung, wussten Sie’s schon? Dieses Problem betrifft die ganze Nation. Eine Stunde geschenkt, eine Stunde genommen, werde ich sie auch zurückbekommen? Die Bahn bleibt nachts eine Stunde stehen, muss ich zu Fuß dann weiter gehen? Und was denkt der Bauer? Hoffentlich wird meiner Kuh die Milch nicht sauer! Fragen über Fragen, wenn der Kopf auch raucht. Fragen über Fragen – wird dieser Quatsch wirklich gebraucht?“ MCO-Projekt: Einladung an alle Hobbysänger Hobbysänger, aufgepasst: Der Männerchor Orpheus Anrath bietet interessierten Männern die Möglichkeit, als Projektsänger am Weihnachtskonzert am 29. Dezember teilzunehmen. Da die Proben zu diesem Konzert gerade erst starten, ist es für Neueinsteiger genau der richtige Zeitpunkt, um einmal aktiv in die Chorproben hineinzuschnuppern. Notenkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Interessenten können ab dem 28. Oktober, 20 Uhr, im Orpheum an der Fadheiderstraße 3 in Anrath reinschauen. Gerne kann aber auch Kontakt zu Manfred Schmidt-Persohn (Tel. 02156/41155) oder Gerd Welzkes (Tel. 02156/1595) aufgenommen werden. Lichterfahrt mit dem Bürgerbus Der Bürgerbus Anrath wird auch in diesem Jahr seine traditionelle Lichterfahrt durch das weihnachtlich beleuchtete Anrath anbieten. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, wird ab der Haltestelle Volksbank/ Kirche, jeweils um 17, um 18.30 und um 20 Uhr eine Rundfahrt mit abschließendem „Bonbon“ stattfinden. Anmeldung ab sofort vormittags bei Britta Heinrichs von der Stadt Willich, Tel. 02156/949 275.

Und noch ein Veranstaltungstipp: Am Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November, ist wieder Bratapfelmarkt auf dem Gelände von „In vino veritas“ auf den Holterhöfen in Willich. Es locken köstliche Bratäpfel, Livemusik, ein großer Kunsthandwerkermarkt mit Kreativem nicht nur zur Adventszeit. Es gibt das beliebte Wildgulasch und hausgemachte Wildbratwürsten. Ausgewählte Weine und erlesene Feinkostangebote runden den Bratapfelmarkt ab. Der Eintritt ist frei. Es gibt Jazzmusik live am Samstag ab 14 Uhr und tags darauf ab 11 Uhr einen Jazzfrühschoppen. Ein vorweihnachtliches Live-Konzert mit Melanie Arnold und Klaus Klaas folgt dann am Sonntag ab 17 Uhr. Uwe Schummer führt durch den Deutschen Bundestag Zum Abschluss noch ein kleiner Kurzreise-Tipp: Uwe Schummer lädt interessierte Bürger des Kreises Viersen zu einer gemeinsamen Fahrt in die Bundeshauptstadt ein. Die Fahrt findet vom 1. bis 3. Dezember statt. Im Reisepreis sind enthalten: Hin- und Rückfahrt im Reisebus, zwei Übernachtungen im zentralen Mittelklassehotel (Hotel Novotel Suites Berlin City, Anhalter Straße/Potsdamer Platz) inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, eine Stadtrundfahrt sowie dem Besuch des Deutschen Bundestages mit einer persönlichen Führung durch den heimischen Abgeordneten. Außerdem besteht die Möglichkeit die zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt zu besuchen. Die Reiseleitung übernimmt das Büro von Schummer. Der Teilnehmerbeitrag liegt für diese drei Tage bei 148 Euro pro Person im Doppelzimmer (im Einzelzimmer liegt der Preis bei 210 Euro). Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro von Uwe Schummer ab sofort entgegen unter Tel. 02162/29011.