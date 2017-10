Am Reformationstag treffen sich die Schiefbahner nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus.

Schiefbahn. Normalerweise feiert die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde den Reformationstag am 31. Oktober mit einem Kantaten-Gottesdienst in den Vorabendstunden, weil der Reformationstag in Nordrhein-Westfalen kein Feiertag ist. In diesem Jahr ist dies aufgrund des Reformationsjubiläums nicht so. Und so gestaltet sich der 31. Oktober in der Emmaus-Kirchengemeinde nun etwas anders. „Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir den Tag feiern könnten und haben uns für einen Familiengottesdienst mit anschließendem Brunch, Kreativangeboten für Kinder und einer Plakatausstellung zu 500 Jahren Reformation entschlossen“, berichtet Björn Kalmus, Jugendleiter der Emmaus-Kirchengemeinde.

Kinder können Buchdruck und Backen ausprobieren

Am 31. Oktober um 11 Uhr beginnt in der Schiefbahner Hoffnungskirche der Familiengottesdienst. „Wir haben bewusst nicht 10 Uhr, wie für andere Gottesdienste gewohnt, genommen, sondern uns für eine Stunde später entschieden, damit jeder den Feiertag erst einmal in Ruhe daheim starten kann“, sagt Pfarrer Joachim Schuler. Der Familiengottesdienst selber zeichnet sich durch ein Anspiel aus. Die Kirchenbesucher können sich auf historische Figuren freuen. Nicht nur Luther und seine Ehefrau Käthe werden zu Gast sein, sondern auch weitere historische Figuren geben sich ein Stelldichein. Sie stellen sich allesamt den Fragen eines Interviewers.

Nach dem Gottesdienst geht es mit einem gemütlichen Brunch im Gemeindezentrum weiter. Verschiedene Salate, Braten und natürlich auch Brötchen erwarten die Besucher. Kinder können zudem unter die Buchdrucker gehen. „Die Zeit Luthers ist vom Buchdruck geprägt, daher haben wir dieses Thema bei den Kreativangeboten aufgenommen“, informiert Kalmus. Die Kinder können mit fertigen wie auch selbstgemachten Stempeln eigene Platzsets bedrucken. Auf der Angebotsliste steht auch Luther-Plätzchen-Backen, wofür Kalmus Luther-Ausstecher besorgt hat. Informativ geht es bei der Plakatausstellung zu 500 Jahren Reformation zu. Die 95 Thesen des Reformers, die Reformationsgeschichte an sich – ein Stück Geschichte wird lebendig. Dazu kommen die vielen Begrifflichkeiten wie „Im Dunkeln tappen“, „Buch mit sieben Siegeln“ oder „Stein des Anstoßes“, die, von Luther aufgrund seiner Arbeit entwickelt, in den heutigen Sprachgebrauch übergegangen sind. Auch Wörter wie „Gewissensbisse“, „Machtwort“ oder „Lockvogel“ stammen aus seiner Feder. „Alles in allem möchten wir mit den Familien den Reformationstag mit Begegnung, Austausch und einem leckeren Essen feiern. Wobei unser Brunch wie auch die weiteren Angebote natürlich für alle Besucher kostenfrei sind“, betont Schuler.