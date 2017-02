Zum Tag der Liebenden lädt die Evangelische Kirchengemeinde nach Willich ein.

Willich. Ein leichtes Rattern, dann spuckt der Drucker den Flyer für eine Premiere in der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde aus. Das von einem Pfeil durchbohrte Herz fällt direkt ins Auge. Ebenso das Bild eines weiteren Herzens, auf dem die beiden Wörter „Du & Ich“ stehen. Wofür die Herzen stehen, ist schnell klar. „Herzliche Einladung zum Gottesdienst für Verliebte und Liebende…“ ist nämlich auf dem Ausdruck zu lesen. „Ich finde, der Flyer ist gut gelungen“, freut sich Björn Kalmus, der das Blatt Papier aus dem Drucker nimmt. Dabei strahlt der Jugendleiter der Emmaus-Kirchengemeinde

Denn für den Valentinstag hat sich Kalmus, der auch Prädikant ist, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Aufgrund seiner theologischen Zusatzausbildung darf er auch Gottesdienste halten, und an dem Tag, der an den Heiligen Valentin erinnert, den Schutzpatron der Liebenden, lädt er zum ersten Valentin-Gottesdienst ein.

Kalmus begann Ende 2016 mit den Vorbereitungen

Normalerweise gibt es zum Valentinstag Blumen, Pralinen und kleine Geschenke. Kalmus möchte ihn mit einem Gottesdienst feiern, in dem die Besucher Danke sagen können für die Liebe, die sie erleben und erfahren. Die Idee dazu entstand bei einem Austauschtreff der Prädikanten aus dem Kirchenkreis. „Andere Prädikanten berichten von solchen Valentins-Gottesdiensten, und ich dachte mir, das wäre auch ein schönes Angebot in der Emmaus-Kirchengemeinde“, erzählt Kalmus. Die Idee schlummerte in ihm, aber irgendwie fielen dieser Tag und Karneval immer so eng zusammen, dass der Prädikant von einem Angebot absah. Doch in diesem Jahr liegt die Karnevalshochzeit einige Zeit hinter dem 14. Februar, und Kalmus begann Ende vergangenen Jahres mit den Vorbereitungen für den besonderen Gottesdienst.

Mit im Boot ist die Kirchenmusikerin Silke Butting. Sie ist für den musikalischen Part verantwortlich und hat zusammen mit Kalmus die Musik ausgesucht. „Wir haben uns überlegt, welche Lieder zur Thematik passen. Im Gesangbuch gibt es keine klassischen Liebeslieder. Dort wird von der Liebe Gottes erzählt, wobei diese genauso wichtig für den Menschen ist, weil daraus wiederum Liebe entstehen kann“, sagt Kalmus. Neben der speziellen Musikauswahl zum Zuhören und Mitsingen zeigt der Prädikant einen Kurzfilm namens „Paper Man“ von Disney, bei dem die Liebe auf den ersten Blick im Mittelpunkt steht. Der Gottesdienst beinhaltet alle klassischen Teile vom Eingangsgebet über die Fürbitten bis hin zum Segen. Die Predigt erfolgt zum Thema Liebe, und die Besucher erleben den Klassiker aus der Bibel, nämlich den ersten Korintherbrief mit dem Hohelied der Liebe.

Auch Papierflieger werden zum Einsatz kommen

Kalmus hat ein kleines Präsent für die Besucher vorbereitet und so manche Überraschung in petto. „Wenn man sich mit dem Thema Liebe beschäftigt merkt man, wie vielschichtig es ist. Ich habe noch ganz viele Ideen für den Gottesdienst und muss jetzt entscheiden, was zum Tragen kommen soll“, macht Kalmus neugierig. Praktikantin Hannah Koller hat so schon jede Menge Pappherzen ausgeschnitten, und im Rahmen des Films sollen Papierflieger zum Einsatz kommen. Einen Vorläufer gibt es auch.

Der Valentins-Gottesdienst richtet sich an alle Menschen, egal welchen Alters. „Es können die kommen, die frisch verliebt sind, oder aber die, die sich schon lange lieben. Jeder, der für seine Liebe Danke sagen möchte ist, herzlich eingeladen“, sagt Kalmus.