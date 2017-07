Eine gute Entscheidung: Das Stadtarchiv bleibt weiter erreichbar für die Willicher Bürger. Archivar Udo Holzenthal ist es gelungen, eine wunderbar lebendige Partnerschaft mit Schulen und Heimatvereinen aufzubauen. In dieser Form gibt es das im Kreisgebiet kein zweites Mal. Ganz bestimmt nicht im Kreisarchiv, das in der Burg bisher nur von Fachleuten aufgesucht wird. Was am neuen Standort in Dülken kaum anders sein wird.

Mehr zum Thema Willich behält sein Bürgerarchiv