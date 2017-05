Willich. In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr bis Sonntag, 10.50 Uhr , hebelten Unbekannte die Türe einer Doppelhaushälfte an der Süchelner Straße in Anrath auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des dort ansässigen Tierschutzvereins. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Melderin der Polizei nicht mitteilen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.