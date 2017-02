Der leitende Manager eines Willicher Unternehmens, das Hightech-Produkte seines US-Mutterkonzerns in verschiedenen Weltgegenden vertreibt, sieht aktuell keine wirtschaftliche Bedrohung durch Donald Trump. „Wir sind keine Autobauer und stehen nicht so im Fokus des öffentlichen und politischen Interesses“, sagt der Mann, der weder seinen Namen, noch den seines Unternehmens in der Zeitung lesen möchte. „Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ein von Trump angezettelter Handelskrieg, bei dem auch unsere Zolltarifnummern ins Visier geraten.“ Solche Nummern sind für die Anmeldung jeder Ware erforderlich. Würden nun Produkte des Willicher Unternehmens beim US-Import mit Strafzöllen belegt, würden sie teurer und entsprechend weniger nachgefragt. Und genau das könnte, so der Manager, für Trump zum Bumerang werden. „Wir verkaufen unsere aus den USA importierten Komponenten beispielsweise an große deutsche Unternehmen, die ihrerseits komplette Maschinen nach Amerika liefern. Werden diese Maschinen nun durch Strafzölle teurer auf dem amerikanischen Markt, hat das natürlich auch negative Auswirkungen auf unseren Mutterkonzern in den USA.“ So funktioniere die Globalisierung. bos