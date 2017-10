Stadtrat hat eine besondere Auszeichnung für die engagierten Naturschützer beschlossen.

Willich. Ehre, wem Ehre gebührt: Der Rat der Stadt Willich hat in seiner jüngsten Sitzung entschieden, die Verdienste der Eheleute Monika und Jack Sandrock mit der Ehrenplakette zu würdigen. Grundsätzlich wird die Ehrenplakette der Stadt an „Frauen und Männer verliehen, die auf kulturellem, sozialem, sportlichem oder wirtschaftlichem Gebiet hervorragende Leistungen für die Stadt, ihre Bürger und das Ansehen der Stadt erbracht haben“, wie es in der entsprechenden Satzung heißt.

Unter anderem wurde diese Ehre bislang Schwester Oberin Maria Josefa vom Augustinerinnen-Orden, Dr. Karl Lindhoff, Dr. Ludwig Hügen, Hartmut Perseke, Yasuo Inadome, Jacques Remory und Karla Meiendresch zuteil. Darüber hinaus auch den Stadtverordneten, die bei ihrem Ausscheiden dem Rat insgesamt mindestens 15 Jahre oder drei Wahlperioden angehört haben.

Monika und Jack Sandrock engagieren sich seit Jahren für den Naturschutz in Willich. Jack Sandrock leitet seit 2000 (in Zusammenarbeit mit seiner Frau) den Naturschutzbund (Nabu), wobei das Engagement für den Artenschutz im Vordergrund steht. So wurde das Artenschutzgewässer und die Wiese neben dem „Natursee“ in Schiefbahn angelegt und bis heute gepflegt. Weiterhin war Jack Sandrock Mitglied in der Agenda-Gruppe „Umwelt und Landwirtschaft“ und setzte sich schon zu dieser Zeit für eine Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft, der Stadt und den Naturschutzverbänden ein.

Während der Euroga 2002 wurde die Zusammenarbeit mit dem Nabu intensiviert. Die Eva-Lorenz-Umweltstation entstand und wurde zum Nabu-Stützpunkt. Die Station wurde auch mit viel Engagement der Aktiven unter Leitung von Jack Sandrock aufgebaut und über die Jahre erweitert. Sandrock organisierte mit Unterstützung seiner Frau, die unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, viele Spenden für den Naturschutz in der Stadt, so dass weitere Projekte ermöglicht wurden, wie zum Beispiel der Bau und die Überwachung der Amphibienzäune, eine Eisvogelnistwand an der Cloer, das Projekt „Schmetterlingsinsel“, eine Wasservogel-Zählung in Willich und eine Brutvogelkartierung im Schlosspark. Unter federführender Mitwirkung der Eheleute wurde weiter das Projekt „200 Obstbäume zum 200sten Todestag von Adolf Kolping“ umgesetzt. Auch in der aktiven Integrationsarbeit in Willich sind die Sandrocks aktiv: So wurden mehrere Obstbaum- und Kopfweidenpflegemaßnahmen mit Kriegsflüchtlingen organisiert.

Die Verleihung findet im Rahmen der Ratssitzung am 23. November statt. Red