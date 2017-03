Willich. Der Akku eines E-Bikes steckte gegen 15:50 Uhr in einem Kellerraum eines Reihenhauses an der Opalstraße zum Aufladen in eine Steckdose. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er in Brand und entzündete dabei den Kellerraum. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle brachte, entstand nicht unerheblicher Sachschaden