Willich Die neuen Trends für den schönsten Tag im Leben

In Schiefbahn lockte eine Hochzeitsmesse die Besucher an. Die Aussteller kamen aus Willich und Umgebung.

Schiefbahn. Wenn schon, denn schon: Bei der Hochzeitsmesse im Waldpark Willich (früher bekannt als „Märchenwald“) bekamen Heiratswillige am Sonntag gezeigt, was am schönsten Tag im Leben alles möglich ist. Und das Interesse war enorm groß. Viele Anbieter aus Willich und der näheren Umgebung warben für ihre Leistungen. Was sehr schnell deutlich wurde: Wer mit allem Drum und Dran heiraten möchte, sollte schon einen fünfstelligen Betrag abzweigen können.

Ist das romantisch! Beim Anblick der schneeweißen Kutsche mit der Innenausstattung aus purpurfarbenem Samt dürften vor allem Frauenherzen höhergeschlagen haben. Dann ein anderes Highlight: „Tüll ist ganz groß in Mode“, sagte Elke Dahm, die mit Ehemann Wolfgang an der Anrather Straße ein Geschäft für Brautmoden betreibt. Passend zur Kutsche wäre ein Kleid mit aufwändiger Stickerei. Auf einem provisorischen Laufsteg gab es Anregungen ohne Ende. Hobbymodels zeigten 35 Brautkleider, eines schöner als das andere.

Noch größer war die Auswahl bei Ha-Jo Heintges aus Willich: „Ich habe 1500 Paar Trauringe dabei.“ Kein Wunder, dass eine Beratung schon mal locker zwei Stunden dauern kann. Was der Juwelier beobachtet: „De Brautpaare sind kostenbewusster geworden, deshalb gibt es jetzt auch die 375er-Legierung.“

Eine Hochzeitstorte kann schon mal 450 Euro kosten

Jörg Schmitz, Konditormeister aus Schiefbahn, warb für seine Hochzeitstorten und erzählte von einem Brautvater, der ihn im Geschäft innig umarmt hatte, weil die Torte so toll war. Für ein sechstöckiges Prachtexemplar sollte man um die 450 Euro einplanen, es geht aber natürlich auch kleiner und billiger. Verena Dudel vom Schiefbahner Reisebüro Hess weiß, wie Brautpaare ticken: „Die Hochzeitsreise darf schon teurer sein als eine normale Urlaubsreise.“ Ihr Tipp: „Eine Safari in Tansania bietet Abenteuer und Ausspannen.“

Eine Hochzeit, auch das gehört zur ganzen Wahrheit, kann für die Gäste streckenweise schon mal ganz schön langweilig sein. Und weil das so ist, läuft das Geschäft von Sandra Steffens aus Viersen auch so gut. Sie verleiht eine „Fotobox“ mitsamt Zubehör wie ausgefallene Sonnenbrillen, Hüte und Perücken. Die Gäste können sich mit diesen Accessoires fotografieren, dabei gilt: Je später und feuchtfröhlicher der Abend, desto verrückter die Fotos.

Langeweile vertreiben können aber auch „die Hochzeitsstimme“ Anita Genz aus Meerbusch als Sängerin und Zauberkünstler Jean Olivier aus Neuss. Wer es so richtig krachen lassen will, kann bei Boris Gorski aus Meerbusch das große Feuerwerk buchen – wenn noch 2150 Euro übrig sind.