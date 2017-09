Der heute 75-jährige Klaus Fädrich berichtet von seinen Erinnerungen an das Anrather Kinderheim. Sie sind von Gewalt und Angst geprägt.

Anrath. Klaus Fädrichs Kindheit war bestimmt von ständiger Angst – Angst vor Schlägen, Angst vor Hänseleien, Angst vor dem Eingesperrtsein. Zehn Jahre hat der heute 75-Jährige im damaligen Kinderheim im Haus Broich in Anrath verbracht. „Das war die Hölle, man hat mir meine Kindheit gestohlen“, sagt er am Telefon. Er habe ernsthaft überlegt, noch einmal herzukommen, um seine Geschichte zu erzählen, doch seit mehr als 50 Jahren war Klaus Fädrich nicht mehr im Rheinland – zu tief sind die Wunden. „Das hätte ich nicht geschafft.“ Seit 50 Jahren lebt er mit seiner Familie in Leer in Ostfriesland – und hat sich erst jetzt entschlossen, von seinen Qualen im von Nonnen geführten Kinderheim zu berichten. „Ich möchte, dass so etwas nicht mehr passieren kann.“ Berichte wie die über die Misshandlungen von Kindern bei den Regensburger Domspatzen machen ihn wütend.

Wie schlimm seine Kindheit gewesen sein muss, lässt sich vielleicht am besten daran erkennen, dass ihm erst die Tränen kommen, als er von den schönen Momenten erzählt: „Einmal im Jahr durften wir Waisenkinder für sechs Wochen am Zeltlager in der Eifel teilnehmen. Das war für mich der Himmel auf Erden.“ Doch je näher das Ferienende rückte, umso mehr rückte die Angst wieder in den Vordergrund – Angst vor Schwester Alba.

„Ich habe geweint, bis ich nicht mehr weinen konnte.“

Schon als kleiner Junge hatte Klaus Fädrich zahlreiche Operationen wegen einer kriegsbedingten Verletzung im Gesicht hinter sich. Entsprechend schlecht war seine körperliche Verfassung. „Einmal wurde ich vom Lehrer nach Hause geschickt, weil es mir nicht gut ging. Als ich im Haus Broich ankam, wurde ich im Speisesaal schon von Schwester Alba und Schwester Regina empfangen“, erinnert sich Fädrich. „Schwester Regina blieb in der Tür stehen, sodass ich nicht weglaufen konnte. Schwester Alba rannte mit einem Handfeger hinter mir her und schlug damit wahllos auf meinen Kopf ein. Ich versuchte wegzulaufen, schrie ,aufhören’ – aber Schwester Alba war schneller.“ Wie lange die Jagd durch den Speisesaal dauerte, weiß Fädrich nicht mehr, irgendwann wurde er ohnmächtig.

„Nach ein paar Tagen fand ich mich im Krankenhaus in Dülken wieder – auf der Isolierstation, damit niemand mitbekam, was mir widerfahren war. Gesagt wurde mir, ich hätte Typhus. Die Erinnerung an die Schläge kam erst ein paar Tage später. Es ist auch heute, nach über 60 Jahren, noch ein Albtraum, wenn ich daran denke, wie ich durch den Saal gejagt wurde“, sagt Fädrich und erinnert sich noch gut an seine Ankunft im Kinderheim, als er endlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde: „Als ich die große Treppe hinaufging, kam mir Schwester Alba entgegen – da kam natürlich alles wieder hoch.“