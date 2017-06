Mit „Michel aus Lönneberga“ starten die Festspiele im Juni. Hier bekommen Sie eine Übersicht über die komplette Spielzeit.

Neersen. Bei den Neersener Schlossfestspielen 2017 spielt Michael Schanze den Dorfrichter Adam in „Der zerbrochene Krug“ . Der beliebte Star feierte schon als „Pater Brown“ große Erfolge. Das Motto der Spielzeit ist: „Vergeben – Vergessen – Verzeihen“ Mit dem „Krug“ (der 1984 das erste Stück überhaupt bei den Schlossfestspielen war) kommt nach längerer Zeit mal wieder ein Klassiker in Neersen auf die Bühne.

Pechvogel „Michel aus Lönneberga“, steht laut Intendant Jan Bodinus exemplarisch für die „Wildheit der Jugend“.

Matthias Freihof (der gelähmte Philippe aus „Ziemlich beste Freunde“) ist als Regisseur ein erfahrener Mann. Der Berliner inszeniert mit „Honig im Kopf“ ein Stück, das derzeit im Berliner Schlosspark Theater von Dieter Hallervorden zu sehen ist. „Didi“ hatte in der Filmfassung die Hauptrolle des dementen Großvaters Amandus übernommen. In Neersen wird eine Vier-Personen-Version zu sehen sein. Sowohl in „Michel“ wie auch in „Honig im Kopf“ sind Kinder ganz wichtige Personen.

Eine echte Entdeckung wird 2017 auch wieder das Rahmenprogramm werden. Dort gibt es unter anderem eine Erich-Kästner-Lesung mit Hans-Jürgen Schatz und einen Fado-Abend mit Sänger Telmo Pires. Nach einer Pause von vielen Jahren wird zudem wieder ein Gastspiel der Burgfestspiele Mayen in Neersen geboten: Schillers „Kabale und Liebe“ wird am 23. Juli gespielt – im Gegenzug reisen die Neersener mit dem „Krug“ nach Mayen.

Das komplette Programm: