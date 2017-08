Dann geht’s weiter in Richtung Orpheum an der Fadheiderstraße, wo der Chor-Vorsitzende Bernd Straeten schon vor der Tür wartet. „Am 20. Januar 2018 soll hier die Eröffnung sein“, sagt er und führt die Besucher in das ehemalige Feuerwehrhaus, das sich sein Verein seit dem Bezug der neuen Feuerwache gleich nebenan als Domizil herrichten darf. Das Gebäude ist derzeit eine einzige Baustelle, im Erdgeschoss entsteht ein mehr als 80 Quadratmeter großer Probenraum, darüber werden Toiletten und eine Küche eingerichtet. Auch ein Büro und ein Archiv hat „Orpheus“ hier jetzt. Gebaut wird mit viel Eigenleistung, die Stadt stellt das Material. Hintergrund dieser Großzügigkeit: Im alten Orpheum, das dem Neubau der Feuerwache weichen musste, hatte der Chor einen langfristigen Pachtvertrag.

Die Abrissarbeiten am ehemaligen Genings-Gebäude am Kirchplatz/Ecke Neersener Straße sind im vollen Gange.

Die Feuerwache steht anschließend auf dem Programm des Rundgangs. Löschzugführer Robert Delvos erinnert sich daran, dass man Anfang 2012 erste vertrauliche Gespräche mit Dieter Lambertz über einen Neubau mit integrierter Rettungswache geführt habe. Schon im Februar des selben Jahres wurde dieser beantragt. 2,23 Millionen Euro seien investiert worden. Gut angelegtes Geld, wie er findet: Eine Berufsfeuerwehr mit 40 Beamten würde der Stadt jährliche Kosten von vier Millionen Euro verursachen, bei der Freiwilligen Feuerwehr seien es nur zwei Millionen.

Die verkehrliche Ortskernsanierung an der St. Johannes-Kirche, ein Stellplatz für den Bürgerbus, Bau des neuen Kindergartens LOK, Einrichtung einer neuen Gruppe der Kita St. Johannes – all’ dies listet die CDU unter dem Stichwort „Versprochen – geliefert“ auf. Und vergisst dabei auch nicht, an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Fraktionen zu erinnert, so etwa beim Kindergarten LOK, wo er den Antrag gemeinsam mit Hedwig Segler (SPD) gestellt habe, so Lambertz.

Von Markus Gather (SPD) oft kritisiert wurde der Verkauf der Alleeschule. Sascha Faßbender verteidigt die damalige Entscheidung mit Nachdruck. Denn die alte Schule hätte den Haushalt zu stark belastet. „Ein tolles Bürgerzentrum darin hätte ich mir zwar auch gewünscht, doch das war nicht finanzierbar.“ Über den derzeitigen Stand der Verkaufsverhandlungen weiß Johannes Bäumges nur, dass es Interessenten gebe.

