Auch die Ausstattung der Willicher Grundschulen soll nach Vorschlag der Christdemokraten verbessert werden.

Schiefbahn. Die Baukosten für das Schülercafé der Leonardo da Vinci Gesamtschule in Schiefbahn sollen komplett von der Stadt Willich getragen werden. Das hat die CDU-Fraktion in einem Antrag vorgeschlagen.

Für die Baukosten des jetzt fertiggestellten Cafés wurden 16 000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Willich genutzt. Der Förderverein der Schule hatte angeboten, sich mit 3000 Euro an den Kosten zu beteiligen. Diese Mittel stammen insbesondere aus Spendenläufen von Schülern.

Die Fertigstellung des Cafés hat jedoch mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Daher können die älteren Schüler, die sich in den Spendenläufen engagiert haben, die neue Einrichtung gar nicht mehr nutzen. Denn sie haben die Gebäude in Schiefbahn in diesem Sommer verlassen und sind an den zweiten Gesamtschul-Standort in Anrath gewechselt.

„Das ehrenamtliche Engagement der Eltern und Schüler im Förderverein ist wichtig. Dieses Engagement müssen wir bewahren und fördern. Deswegen ist es angemessen, wenn die Stadt die Gesamtkosten des Baus trägt und der Förderverein entlastet wird“, sagt Sonja Fucken-Kurzawa, Obfrau der CDU im Schulausschuss.

In einem weiteren Antrag der CDU-Fraktion geht es um eine bessere Ausstattung der Grundschulen in der Stadt Willich. Sie schlägt vor, jährlich 90 000 Euro zusätzlich dafür vorzusehen. Die Grundschulen seien in einem guten Zustand. „Wir möchten die Einrichtung und Ausstattung in den kommenden Jahren nicht nur erhalten, sondern an vielen Stellen verbessern. Wir wollen beste Bedingungen für die Schüler in der Stadt Willich“, sagt Bernhard Grotke, CDU-Mitglied im Schulausschuss.

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren in die Ausstattung der weiterführenden Schulen investiert, jetzt solle der Fokus verstärkt auf die neun Grundschulen gelegt werden. „Die Digitalisierung und der Wandel der Medien macht an den Schulen nicht Halt. Deswegen müssen wir die Willicher Schulen für die Zukunft ausrüsten“, sagt Christian Pakusch, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion. WD