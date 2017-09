Konkret geht es, so Michael Pluschke, „um eine funktionstüchtige Löschwasser-Steigleitung, eine betriebssichere und wirksame Entrauchungs-Möglichkeit des Treppenhauses, eine fachgerechte Instandsetzung der Elektrik (Kabel, Lichtschalter im Treppenraum, in den Fluren und im Keller) und die Entfernung aller Brandlasten aus den Fluren, dem Treppenraum und den Wegen im Keller.“ Damit sind laut Kreis unter anderem abgestellte alte Elektrogeräte und Abfall gemeint.

Ein Rundgang mit Folgen, beziehungsweise direkten Auflagen: Der Brandschutz muss entscheidend verbessert werden. Von einer Evakuierung wurde, so teilte Michael Pluschke, Pressesprecher der Stadt Willich, am Freitag mit, erst einmal abgesehen.

Im Wohngebäude Goethestraße 64 in Willich wurde nach einem Rundgang am Donnerstag vorsorglich eine Brandwache installiert.

Ahmet Özkaya bleibt in einer ersten Beurteilung sehr vorsichtig. Nur noch er sowie drei anderen Familien sind Eigentümer ihrer Wohnungen. „Früher waren hier mal 22 Eigentumswohnungen, die meisten haben aber in den vergangenen Jahren, entsetzt über den Zustand des Hauses, weit unter Preis die Objekte abgegeben“, berichtet der 43-Jährige. In der Vergangenheit habe sich nichts am Zustand des Hauses und der Mietwohnungen geändert.

„Größtenteils waren die Wohnungen auf dem Markt gar nicht mehr zu vermieten und wurden da viele Flüchtlinge untergebracht“, urteilt Özkaya, der jahrelang gar nicht in der Lage war, hinter die jeweiligen Eigentumsverhältnisse zu schauen. So habe es zahlreiche Konkurse, Wechsel der Verwalter und Zwangsversteigerungen gegeben.

Im Mai 2017 war es an der Goethestraße 64 zu einem Brand gekommen, nachdem offenbar gelagerter Unrat im Gebäude entzündet worden war. Übrigens: Die jetzt eingestellte Brandwache musste eigene Feuerlöscher mitbringen. Denn die ursprünglich dort installierten Geräte waren offenbar schon vor längerer Zeit entwendet worden.