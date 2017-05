Willich. Am Sonntag gegen 3.35 Uhr ist bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße in Willich (Symbolfoto: WZ-Archiv) gemeldet worden. Es wurde Großalarm ausgelöst. Die Löschzüge aus Willich, Anrath und Schiefbahn rückten aus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde Unrat zwischen der ersten und zweiten Etage in Brand gesetzt. Das Feuer konnte zwar durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, jedoch verrußte das gesamte Treppenhaus bis in die oberste Etage. Der Einsatz war nach Angaben der Feuerwehr Willich um 7 Uhr beendet. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann, Bewohner des Hauses kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.