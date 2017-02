Willich. Einen Brand hat es am Mittwochnachmittag in der Schule im Mühlenfeld in Willich gegeben. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, alle rund 40 Kinder, die sich zu der Zeit im Gebäude befanden, sind in Sicherheit, Verletzte gab es nicht.

Wie Wehrführer Thomas Metzer erklärte, handelte es sich um einen "Kleinbrand, mehr Rauch als Feuer", der wohl in einem Schrank entstanden war. Die Kinder werden in der Sporthalle betreut und können laut Stadtverwaltung dort von den Eltern normal abgeholt werden. (Red)