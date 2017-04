Der Stadtflüsterer berichtet über Ausbau-Pläne, Neueröffnungen und eine Geduldsprobe.

Willich/Tönisvorst. „Alles neu macht der Mai.“ Diese bekannte Liedzeile trifft offenbar auch auf den Naturmarkt der St. Töniser Konditorei und Bäckerei van Densen zu. In Kürze wird der Standort an der Leipziger Straße nämlich aufwendig umgestaltet. „Unter anderem verlängern wir unsere Verkaufstheke und holen unser ,Café Apfelstadt’ in den vorderen Bereich, also an die Fensterfront“, erzählt Sebastian van Densen, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Vater Günter führt. Zudem sei ein großzügiger Spielbereich für Kinder vorgesehen. „So haben die Kleinen ihren Spaß und die Eltern und Großeltern können in Ruhe ihr Frühstück oder Kaffee und Kuchen genießen“, sagt der Junior-Chef, selbst Vater einer kleinen Tochter. Auch samstags und sonntags wird nach Abschluss der Arbeiten ein großes und reichhaltiges Frühstücksbüffet angeboten. Die Filiale bleibt während des Umbaus geöffnet, „es wird nur kleine Einschränkungen geben“, betont Sebastian van Densen. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die offizielle Eröffnung der neugestalteten Filiale Anfang Mai stattfinden. Da der Außenbereich um Sitzplätze erweitert wird, hofft Familie van Densen gerade zum Start auf herrliches Frühlingswetter.

Gesundheitsapostel im Hinzen-Haus

Im Hinzen-Haus im Bereich Kreuzstraße/Willicher Markt gibt es neues Leben. Dort hat vergangene Woche der Robert-Franz-Naturshop Neueröffnung gefeiert. Im Angebot befinden sich unter dem Motto „Gesundheit für Mensch und Tier“ Nahrungsergänzungsmittel, Hundefutter und Bücher. Der trendige Laden des vollbärtigen Gesundheitsapostels, der in der Nähe von Würzburg lebt und sich bundesweit für die Verwendung von Traubenkernextrakt einsetzt, wird sich an dieser Stelle wohl nicht lange befinden. Eine Nutzung ist nur bis zum geplanten Ausbau des Hinzen-Hauses für die Gastronomie vorgesehen.

Schönheit für Nägel, Wimpern und Haut

In Willich gibt es weitere Neueröffnungen. An der Peterstraße 14 hat sich in einem bislang leerstehenden Ladenlokal „Lisa’s Look“ angesiedelt. Betreiberin Lisa Thoma hat sich auf die Schönheit spezialisiert. Wimpernverlängerung, Haarentfernung und Mode für die Nägel sind hier zu finden. Um die Haut kümmert sich gleich um die Ecke an der Grabenstraße ein ganz anderes Fachgeschäft: Dort befindet sich in direkter Nachbarschaft zu einem Friseur, der von der Brauereipassage aus erreichbar ist, nun die „Tattoo Lounge“.

Papier-Ostereier für den Kaiserplatz

Das Treffen am „roten Sofa“ auf dem Willicher Kaiserplatz soll wieder Bestandteil der wärmeren Jahreszeit werden. Der im Vorjahr gebildete Aktionskreis zur Belebung des neu gestalteten Platzes wird wieder aktiv und bereitet als Nächstes eine Osteraktion vor. Papier-Ostereier werden – unter größter Schonung der Triebe und Knospen – in die dort gepflanzten Bäume gehängt. Inzwischen wurden fast 300 Eier „ausgebrütet“ und mit Farben und Bändern versehen. Eine ähnliche Schmuck-Aktion gab es schon im Advent. Die regelmäßigen Treffen am roten Sofa soll es in diesem Jahr wieder jeweils am letzten Montag des Monats geben. Somit wäre der nächste Termin am Montag, 24. April, 18 Uhr.

Schild und Baum in Schiefbahn ersetzt

Der nächste Kommunalwahlkampf steht zwar erst in einigen Jahren an. Doch CDU-Ratsherr Christian Pakusch ist gleichwohl in seinem Schiefbahner Wahlkreis unterwegs, um sich als „Kümmerer“ zu profilieren. So hat er jüngst an der Langebendstraße unweit der ehemaligen Verseidag dafür sorgen können, dass ein umgeknicktes Verkehrsschild ersetzt und ein Baum neu gepflanzt wurde. „Mein Dank geht hier an die Stadtverwaltung“, sagt er.

Geschichtsstunde vor einer roten Ampel

Wir fahren von Schiefbahn rüber nach Vorst – und stehen im Ortskern hinter einem Lkw vor der roten Ampel. Plötzlich muss eine Kollegin des Flüsterers daran denken, wie sie in der Schule mal einen Geschichtstest verhauen hat. Eine glatte Sechs gab es damals dafür, dass sie sich geweigert hatte ein großes Blatt mit Fakten rund um die Entwicklung des Menschen und der verschiedenen Erdzeitalter auswendig zu lernen. Warum ihr das gerade in diesem Moment einfiel? Vor ihr stand ein Lkw aus Aachen, der offensichtlich mit Bildungsauftrag unterwegs ist. Unter dem Titel „Die Wiege der Menschheit“ konnte man vom Primaten zum Hominiden und die Wege der Besiedlung der Welt verfolgen. Geschichte auf Rädern – das ist doch mal was. So klappt es auch mit dem nächsten Geschichtstest. Vor allem ärgerte sich die Autofahrerin, dass sie die rollende Schautafel erst an der Ampel in Vorst eingeholt hatte. Auf dem Weg von Kempen nach Vorst hätte sie sehr viel Zeit zum Lesen gehabt.

Geduldsprobe wegen Tempo 50 zwischen Vorst und Kempen

Denn wer mit dem Auto von Vorst weiter in Richtung Kempen rollt (oder umgekehrt), kann in diesen Tagen ein wenig Ablenkung in Form von interessanten Informationen auf Lkw-Rückseiten gebrauchen. Die Nutzung dieser Strecke ist nämlich kein Vergnügen, seit dort die Arbeiten an der Sanierung des Radwegs begonnen haben. Auf dem gesamten fünf Kilometer langen Streckenabschnitt ist während der Bauarbeiten Tempo 50 vorgeschrieben. Was sicher sehr sinnvoll ist, um Unfälle zu vermeiden – den betroffenen Autofahrer aber vor eine harte Geduldsprobe stellt. Insbesondere dann, wenn weit und breit kein Bagger, kein Bauarbeiter zu sehen ist. In „normalen“ Zeiten darf auf der Straße teils 70, teils sogar 100 gefahren werden.

Leo hatte das beste Geografie-Wissen

Zum Abschluss noch einen glücklichen Gewinner: Leo Hemmerich ist Schulsieger am Michael-Ende-Gymnasium (MEG) in Tönisvorst geworden – und zwar im Wettbewerb „Diercke Wissen 2017“. Der Schüler hatte sich gegen etwa 500 Mitbewerber aus den Klassen 7 bis 10 durchgesetzt. Es galt, Fragen zur allgemeinen Geografie (ohne Atlas) zu lösen. „Diercke Wissen“ gilt mit rund 310 000 Teilnehmern als Deutschlands größter Wettbewerb in diesem Fach. Das MEG nimmt daran jedes Jahr teil. Auf Leo Hemmerich wartet nun der Landesentscheid. Das große Bundesfinale ist am 9. Juni in Braunschweig.