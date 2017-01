Willich Bald Richtfest für Neubauten am Niersweg

Auch an der Fontanestraße wird für Flüchtlinge gebaut.

Schiefbahn/Neersen. An der Fontanestraße in Schiefbahn haben die Vorbereitungen zum Bau von Flüchtlingshäusern begonnen. „Die Zu- und Abfahrten zur Baustelle werden eingerichtet“, erläuterte der Erste Beigeordnete Willy Kerbusch auf WZ-Anfrage. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen im Februar beginnen, sobald es das Wetter zulässt. Das gelte auch für die Häuser an der Nell-Breunig-Straße in Neersen.

Die Baugenehmigungen für beide Projekte liegen vor. Die konventionelle Bauweise entspricht dem Standard für Sozialwohnungen. In Schiefbahn entstehen drei Doppelhäuser und ein Dreier-Ensemble, also insgesamt neun Wohneinheiten. An der Nell-Breuning-Straße sind es ein Doppel- und ein Dreifach-Haus (fünf Wohneinheiten). Beide sollen bis Ende des Jahres fertig werden. Anwohner hatten sich wegen der beginnenden Arbeiten schon an den Vorsitzenden des Planungsausschusses, Christian Pakusch (CDU), gewendet.

Schon einen Schritt weiter sind die Neubauten am Mutschen-/Niersweg in Neersen. Dort hat die Bebauung mit vier zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäusern mit jeweils sechs Wohneinheiten bereits im vergangenen Jahr begonnen (die WZ berichtete). „Ende Februar wird es für die ersten beiden Häuser das Richtfest geben“, informierte Willy Kerbusch. Dazu würden auch die Nachbarn eingeladen. Gerade am Mutschenweg hatte es heftige Proteste gegen den Bau dieser Flüchtlings-Häuser gegeben. WD