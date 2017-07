Willich/Tönisvorst. Die Blutbuche vor der Chirstuskirche an der Hülser Straße in St. Tönis ist, das hat die dortige Presessprecherin auf Nachfrage bestätigt, wohl nicht mehr zu retten. Kein einziges Blatt trägt der stattliche Baum mehr. Ein Trauerspiel. Und nicht der einzige Baum, um den getrauert wird. Marianne Bieniek aus Willich hat sich gemeldet und auf ein anderes Exemplar hingewiesen. Sie führt uns auf den Fußweg von der Korschenbroicher Straße zum Schützenplatz, der nicht nur in den Willicher Schützenplatz mündet, sondern in der Verlängerung, in die Bahnstraße. Dort gleich rechts stößt man auf den Eingang des Adenauerparks, so Bieniek, „und weiter rechts trauert ein großer Birkenbaum, dreiastig, um unser ehemaliges Katharinen-Hospital! so sehr, dass er wohl das Zeitliche gesegnet hat. Ich trauere mit ihm. Wer noch?“

30 von 150 neugepflanzten Straßenbäumen welk

30 von 150 Bäumen, die entlang der Landstraße Holterhöfe/Anrather Straße zwischen Anrath und Forstwald gepflanzt worden sind, haben mitten im Hochsommer schon den Herbstlook angelegt. Fotograf Friedhelm Reimann hat sie gezählt. Sie tragen nur noch verwelkte, braune Blätter in den Kronen. Ob sie sich noch einmal erholen und im nächsten Jahr wieder Grün tragen?

Bald Bühne und Laufsteg auf dem Rathausplatz in St. Tönis?

Über einige Aspekte, die der St. Töniser Werbering in dieser Woche in einem Pressegespräch kundgetan hatte, hat die WZ ja bereits berichtet. Im Rahmen des Termins hatte der Vorstand aber noch einige weitere Neuigkeiten parat. Zum Beispiel, die, dass es zum Stadtfest am 2. und 3. September eine Modenschau geben soll. „Es wird eine Kombination aus Modenschau und Produktpräsentation sein“, so Vorsitzender Stefan Robben. Heißt, dass nicht ausschließlich Modehändler aufgerufen sind, sich zu beteiligen. Bühne und Laufsteg will der Veranstalter auf dem Rathausplatz aufbauen. Die Show werde von einer Krefelder Tanzschule gestaltet. „Die Tänzerinnen und Tänzer sind bereits beim Kempener Frühlingsfest aufgetreten“, so Robben. Die St. Töniser hätten ihre Kontakte nach Kempen spielen lassen, um ein entsprechendes Event für die Apfelstadt zu organisieren. Allerdings ist die Show nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern. Der Werbering-Vorstand wünscht sich von den Händlern noch ein bisschen mehr Resonanz. „Zwei oder drei sollten sich schon noch beteiligen, damit wir das Projekt umsetzen können“, sagt Stefan Robben. Interessierte können sich unter anderem per E-Mail melden: