Niclas Oeldemann aus Willich will als Leon Brooks ab 13. Oktober mit der House-Single „Give Me Love“ seine Musikkarriere starten.

Willich. Im Keller des angemieteten Ladenlokals befindet sich sein Tonstudio. Die Miete erarbeitet sich der junge Mann an der Tankstelle im Ort. Er fährt mit dem Fahrrad zum Studio. Am Computer und Keyboard „schraubt“ er an seinem neuen Song „Give Me Love“, der am 13. Oktober im Internet erscheint. Die Rede ist von Niclas Leon Oeldemann alias Leon Brooks.

Der 20-jährige Willicher ist Musiker, DJ und Produzent zugleich und möchte demnächst mit seiner neuen Single in die Charts einsteigen. Der erste Schritt dafür ist getan: Leon Brooks steht bei der Plattenfirma WePlay/Tonspiel unter Vertrag, Partner von Warner Music und auch musikalisches Zuhause von DJ-Größe Robin Schulz. So wie sein berühmter Kollege aus Osnabrück, hat sich Oeldemann im Laufe der Zeit der populären elektronischen Tanzmusik verschrieben, dem sogenannten „House“. Der Name dieser Musikrichtung ist auf den Club „Warehouse“ in Chicago zurückzuführen. Dort wurde als erstes Tanzmusik dieser Art gespielt.

Im Kinderzimmer waren die Wände mit Eierkartons beklebt

Nachdem Oeldemann in seiner Schulzeit hauptsächlich Rockmusik spielte, entdeckte er im Alter von 14 Jahren die elektronische Musik für sich. Sein Taschengeld sparte er für neues Equipment und mischte zunächst schon vorhandene Songs neu ab, sogenannte „Remixes“. „Man interpretiert die Musik für sich neu. Aus einem ruhigen Song kann eine Tanznummer werden“, erzählt Oeldemann. Sein Kinderzimmer fiel etwas aus dem Rahmen: Die Wände waren mit Eierkartons zugeklebt, um die Akustik im Raum zu verbessern. Mit wachsender Erfahrung und musikalischem Verständnis, begann er selbst zu produzieren.

Entdeckt wurde Leon Brooks durch Mikio Gruschinske, „Artist and Repertoire Manager“ bei WePlay/Tonspiel. A&R-Manager bilden den redaktionellen Teil einer Plattenfirma ab. Dort kommen Arbeitsproben der sich bewerbenden Musiker an – so auch die von Leon Brooks. „Ich war selber DJ und habe Niclas Talent erkannt und seine Musik für gut befunden.“

Gruschinske hilft bei der Vermarktung der ersten Single. Dazu zählt die Verfügbarkeit über sämtliche Musik-Plattformen im Internet herzustellen, Radio-Promotion oder den Song an andere Diskjockeys zu verschicken. Klassisch auf CD kommt die Single vorerst nicht heraus.

Gesangstechnisch wird der junge Willicher vom Sänger Sahbi unterstützt. Liedtext und Melodie stammen vom niederländischen Songschreiber Janieck Devy, der für die Hit-Single „Little Hollywood“ in Zusammenarbeit mit Alle Farben verantwortlich ist.

Die WZ hat eine exklusive Hörprobe der neuen Single bekommen und kann so viel verraten: Trotz Herbstbeginn wartet mit „Give Me Love“ ein sehr tanzbarer House-Song mit fetten Bässen und Sommergefühlen. Oeldemann freut sich und kann den 13. Oktober kaum erwarten: „Ich will seit Jahren in diese Richtung und arbeite darauf hin. Mit etwas Glück wird es ein Hit.“

Bei der Verabschiedung erzählt er noch, dass die nächste Single von Leon Brooks nicht lange auf sich warten lassen wird. Warum übrigens Brooks? „Klingt gut und ist einfach auszusprechen“, verrät Oeldemann grinsend.