Alle zwei Tage klettert Uhrmachermeister Heinrich Stevens in den Turm, um die Uhr wieder richtig zu stellen. Sie muss nach einer Reparatur neu justiert werden.

Anrath. Die Zahnräder und Stangen hinter den Glasscheiben sind allesamt in Bewegung. Zahnräder unterschiedlicher Größen greifen ineinander und bewegen sich mit einem kleinen Ruck vorwärts. Ein gleichmäßiges Klack-Klack bestimmt die Geräuschkulisse hoch oben im Turm der Anrather Kirche St. Johannes. Heinrich Stevens greift zu seinem Schlüsselbund und zieht einen ganz bestimmten Schlüssel hervor. „Der gehört zu meinem Alltag derzeit jeden zweiten Tag dazu“, bemerkt er mit einem Lächeln und öffnet die Türen des Uhrenkastens mit seiner komplexen Mechanik.

Ein Blick auf das kleine Ziffernblatt an der Seite sowie auf sein Smartphone lassen den Uhrmachermeister den Kopf schütteln. „15 Sekunden Nachgang“, sagt er. Dann ist ein kurzes Warten angesagt, denn es gilt, den sogenannten Auslösepunkt abzupassen, um die Turmuhr mit der korrekten Zeit zu synchronisieren. Aber das alleine reicht nicht: Stevens öffnet eine weitere kleine Tür an der Unterseite des Uhrenkastens. Der Blick fällt auf die Pendelstange samt Linse. Doch all das interessiert den Uhrmachermeister weniger. Seine Konzentration ist auf die Schraubmutter unter der Pendellinse gerichtet. Vorsichtig drehen seine Finger die Mutter um eine Achteldrehung. „Mal sehen, ob das jetzt reicht“, sagt Stevens.

Genau diese Schraubmutter ist es, die den Anrather seit dem 11. Juli jeden zweiten Tag auf den Kirchturm steigen lässt. Die Feinjustierung der Turmuhr ist angesagt, und diese erfolgt über die kleine Schraube. Schon seit Jahren kümmert sich der Uhrmachermeister ehrenamtlich um die Kirchturmuhr. Es ist eine Art Familientradition, denn sein Vater war es, der 1972 die Uhr der Firma Korfhage & Söhne mit einbaute und danach ebenfalls betreute.

„Da ich keine Orientierung an der Schraube habe, ist derzeit Ausprobieren angesagt.“

Heinrich Stevens, Uhrmachermeister

Das inzwischen 45 Jahre alte Uhrwerk hatte in den vergangenen Monaten gehakt. Es lief nicht mehr richtig, und die Anrather wunderten sich, wenn sie auf ihre Kirchturmuhr blickten und diese zeitlich etwas völlig anderes angab als die eigene Uhr am Handgelenk. Bei Stevens, im Pfarrbüro und bei Peter Theisen, Mitglied des Kirchenvorstandes, häuften sich Anfragen von Bürgern. „Sie alle wollten wissen, was mit der Kirchturmuhr los ist. Zumal sie nicht nur durch Vor- und Nachgänge auffiel, sondern auch akustisch“, berichtet Theisen.