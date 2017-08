CDU will mit der Stadt auf Flächensuche für einen Vollsortimenter gehen. Zudem setzt sie sich für neue Baugebiete ein.

Anrath. Bei einem Rundgang durch den Anrather Ortskern hatte die CDU vor wenigen Tagen eine zufriedene Bilanz ihrer Arbeit der vergangenen fünf Jahre gezogen (die WZ berichtete). Doch auch in der nahen Zukunft möchte die Partei im Ort einige Dinge anpacken. Das erklärten die Ratsherren Dieter Lambertz und Sascha Faßbender sowie Fraktionschef Johannes Bäumges im Gespräch mit der Presse.

„Ein Vollsortimenter für Anrath muss her“, erklärte Faßbender. Seit der Schließung von Kaiser’s gebe es dafür einen großen Bedarf im Ort. Denn derzeit könne man viele Anrather beim Einkaufen in Neersen, Vorst oder St. Tönis antreffen. Anrath brauche offenbar einen Frequenzbringer, damit die Kaufkraft nicht weiter abließt. Mit der Ansiedlung von Rossmann sei dafür schon der erste Schritt gemacht, weitere müssten folgen.

Mit Kanalsanierung ist kein Blumentopf zu gewinnen

Schon vor einigen Wochen hatte die CDU die gleiche Forderung erhoben, war dafür aber kritisiert worden. Faßbender verteidigt den Vorstoß: Die Bürger wünschten sich wieder einen Supermarkt, nun müsse man gemeinsam mit der Verwaltung versuchen, dafür Ideen zu entwickeln und die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Alle dafür infrage kommenden Flächen gehörten auf den Prüfstand. „Wenn wir heute ein Fläche hätten, dann hätten wir morgen schon die Unterschrift von Rewe oder Edeka für einen solchen Markt“, glaubt Faßbender.

„Keinen Blumentopf gewinnen“ könne man bei einem anderen, allerdings wichtigen Thema: die notwendige Erneuerung des Kanalnetzes in Anrath. Dessen Zustand sei sehr schlecht, nun gelte es, alle möglichen Fördermittel abzuschöpfen, um die finanzielle Belastung der Bürger bei der Sanierung möglichst klein zu halten.

Ein weiterer Wunsch auf der Liste ist die Schaffung von neuem städtischen Bauland. Derzeit sei das Angebot im Ort fast gänzlich erschöpft. Doch auf Initiative der CDU habe die Verwaltung mögliche neue Flächen geprüft. „Zwei haben wir schon konkret im Auge“, so Johannes Bäumges. Dies werde dazu führen, dass sich in Anrath wieder junge Familien ansiedeln könnten.

Ein eher kleiner Punkt ist der Austausch des Wartehäuschens an der Bushaltestelle neben der Kindertagesstätte LOK an der Lorenz-Schmitz-/ Neersener Straße. Das jetzige Häuschen sei in der Jahre gekommen, ein neues aus Glas werde 2018 aufgestellt, so die CDU.

Apropos Kindergärten: Die CDU-Fraktion ist davon überzeugt, dass die permanente Überbelegung in den Einrichtungen der Stadt abgebaut werden muss.

Weitere Baumaßnahmen und neue Gruppen müsse es daher auch in Anrath geben. Mit den anderen Fraktionen sei man deshalb schon im Gespräch.