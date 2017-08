Willich. Der 17 Jahre alte Motorradfahrer, der bei einem Unfall in Willich am 9. August lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Sonntag an seinen Verletzungen verstorben.

Der Jugendliche war laut Polizeibericht auf der Neersener Straße unterwegs. In Höhe der Weberstraße fuhr er in einer leichten Rechtskurve mit seiner Maschine gegen die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. dpa