Diese nachhaltigen Projekte werden in Willich finanziell unterstützt.

Willich. Die Stadt Willich wird Nachhaltigkeits-Projekte mit insgesamt 15 000 Euro unterstützen. Die Verwaltung berichtete jetzt im Umweltausschuss über die einzelnen Maßnahmen.

Die Willicher Kolpingsfamilie bekommt 5000 Euro zur Anlegung eines Bienenlehrpfades als Radtour durch alle Stadtteile und als Botschafterin für fairen Handel an Schulen. Für Veranstaltungen und Plakate zu Aktivitäten des Projektes „Global nachhaltige Kommune“ stehen 3000 Euro zur Verfügung.

Willich wird in diesem Jahr die Auszeichnung „Willich ist Fairtrade-Town“ erhalten. Die Leonardo-da-Vinci-Schule in Schiefbahn will sich ebenfalls zertifizieren lassen. Deshalb soll die Überreichung der Urkunden im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung erfolgen. Dafür sind 4000 Euro eingeplant.

3000 Euro stehen für die Anlage von Artenschutzgewässern zur Verfügung – Tümpel, die häufig nur temporär Wasser führen und in denen sich eigene kleine Mikrokosmen entwickeln können. Diese Gewässer bieten sich als Laichplätze für Amphibien an, sie bieten Trink- und Badegelegenheiten für Säugetiere, Vögel und Bienen, sichern Nahrungsreserven für insektenfressende Tiere wie Fledermäuse, Lurche und Vögel. Bestehende Tümpel sollen gepflegt und neue geschaffen werden.

Karl-Heinz Koch (FDP) lobte, dass die 15 000 Euro nicht nach dem Gießkannenprinzip ausgegeben, sondern gezielt in einige Maßnahmen investiert werden. Charly Hübner erklärte für die Verwaltung, eines dieser Gewässer sei bereits hinter den Flüchtlingshäusern in Neersen im Landschaftsschutzgebiet angelegt worden. Auf die Frage von Koch gab er zu verstehen, dass diese kleinen Gewässer schon einer gewissen regelmäßigen Pflege bedürfen, beispielsweise in Form von Rückschnitten.

Im Herbst müssen am Flughafen einige Bäume gefällt werden

Wenn im Herbst diesen beziehungsweise im Frühjahr nächsten Jahres die Motorsägen am Flughafen Mönchengladbach kreischen, wird nicht die Verlängerung der Start- und Landebahn vorbereitet: Die Verwaltung informierte den Umweltausschuss über geplante Baumfällaktionen auf einem Grundstück, das zur Stadt Willich gehört und an den Verkehrslandeplatz angrenzt. Die Notwendigkeit, dort einzelne Bäume zu fällen, sei im Rahmen eines Überwachungsfluges erkannt worden. Diese Bäume befinden sich in den gesetzlich vorgeschriebenen Hindernisfreiräumen.