Eine Mutter von drei Kindern hat bei ihrem Auszug Müllberge hinterlassen. Das Jugendamt war informiert.

Schwalmtal/Viersen. Als die Bewohnerin eines Mietshauses an der Roermonder Straße Alarm schlug, mussten Remzi Baftiaj und seine Frau schnell handeln: „Da kommen überall Tiere durch“, hatte die Bewohnerin den Eigentümern gemeldet. Die Eigentümer aus Schwalmtal-Hehler wussten, dass die junge Mutter, die dort mit ihren drei Kindern gut drei Jahre wohnte, zum 1. August gekündigt hatte. Aber sie hatten nicht damit gerechnet, eine Müllhalde in ihrer Eigentumswohnung vorzufinden: Küchenmüll, Pappkartons, Pfandflaschen, ein alter Fernseher, ein rotes Kinderbett und ein Tierkäfig inklusive Ratten-Kadaver fanden sie, nachdem sie die Wohnung hatten aufbrechen lassen. „Eine Übergabe gab es nicht. Wir wissen, dass die junge Frau nach Mönchengladbach gezogen ist und gerade ihr viertes Kind bekommen hat“, sagt Baftiaj.

Häufig bleiben die Vermieter auf den Kosten sitzen

Der Aufforderung, den Müll zu entsorgen, sei die junge Frau nicht nachgekommen, erzählt Baftiaj. Für Anfang dieser Woche hatte das Paar aus Schwalmtal einen Container bestellt, um die 75 Quadratmeter große Wohnung zu entrümpeln.

Die Schwalmtaler haben wenig Hoffnung, dass sie die Kosten für Räumung und Säuberung der Wohnung erstattet bekommen. Tatsächlich macht Frank von den Berg, Rechtsberater bei Haus und Grund Viersen, den Vermietern in solchen Fällen wenig Hoffnung. „Nach Bürgerlichem Gesetzbuch existiert ein Rechtsanspruch für die Vermieter. Mieter haben die Pflicht, ihre Wohnung besenrein zu verlassen und haften für Schäden. In der Praxis aber bleiben die Vermieter oft auf ihren Kosten hängen“, sagt der Fachanwalt. Häufig seien es Mieter, die nicht so recht mit ihrem Leben fertig würden und von Transferleistungen lebten. „Damit liegen sie unter der Pfändungsfreigrenze, und die Ämter kommen für diese Kosten nicht auf“, erklärt von den Berg.

Es ist kein Einzelfall, dass Vermieter auf den Kosten für die Entrümpelung sitzen blieben. „Ich würde schätzen, dass etwa ein Prozent aller Mietverhältnisse so endet“, sagt der Rechtsberater von Haus und Grund.

Mehr noch als über den materiellen Schaden regen sich Eigentümer des Schwalmtaler Mietshauses darüber auf, dass die junge Mutter vom Kreisjugendamt betreut wurde und dass die Zustände in der Wohnung offenbar nicht auffielen. Sie selbst hätten die Wohnung in den vergangenen Jahren nicht betreten, die junge Frau aber häufiger auf der Straße getroffen. „Das kann doch nicht sein, dass eine Frau mit drei Kindern im Alter von etwa zehn, acht und sechs Jahren in einem Müllberg lebt und das Jugendamt nichts unternimmt“, sagt die Eigentümerin.