Die Landesregierung will, dass die Bars stärker kontrolliert werden. Grund ist die Sorge vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen.

Kreis Viersen. Mehr Kontrollen und die Verpflichtung zu Kohlenmonoxid-Meldern sollen lebensbedrohliche Vergiftungen mit dem geruchs-, farb- und geschmackslosen Gas vorbeugen. Das steht in einem Bericht der Landesregierung an den Gesundheitsausschuss des Landtags.

„Wenn die Regelung kommen sollte, Kohlenmonoxid-Melder einzubauen, wäre das kein Problem für uns“, sagt Aydin Satih, Betreiber der Bar „Nouhs Lounge“ in Nettetal-Kaldenkirchen. Zwar habe er bereits bei der Einrichtung des Ladens auf ausreichend starke Lüftungsanlagen geachtet, hätte aber auch nichts gegen einen Melder einzuwenden. Seit vier Jahren betreibt er die Shisha-Bar, bereits zwei Jahre vorher hatte er einen kleineren Laden, den er später vergrößerte. „Ich habe in der ganzen Zeit nie erlebt, dass jemand der Kunden in meinem Laden eine Kohlenmonoxid-Vergiftung hatte“, sagt Satih.

Kontrollen übernehmen Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr

„Wir kontrollieren mehrmals im Jahr, etwa alle zwei Monate“, sagt Frank Schliffke, Pressesprecher der Stadt Viersen. „In der Regel machen das Kräfte vom Ordnungsamt, von der Feuerwehr und der Polizei gemeinsam.“ Auch die Kreisverwaltung ist an den Kontrollen beteiligt: „Unser Lebensmittelüberwachungsamt kontrolliert die Shisha-Bars – wie alle anderen gastronomischen Betriebe – regelmäßig“, sagt Markus Wöhrl, Sprecher des Kreis Viersen. „Zum Probenplan gehört auch die Kontrolle des Tabaks der Wasserpfeifen.“ Beim Tabakinhalt soll es bislang keine Auffälligkeiten gegeben haben. Bei der Versteuerung von Tabak hingegen habe es in zwei Lokalen in Viersen in der Vergangenheit Probleme gegeben, sagt Schliffke.

„Bei Eröffnung eines Shisha-Lokals wird vorher mit den Betreibern darüber gesprochen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen.“

Jan van der Velden, Sprecher der Stadt Nettetal

Bei Messungen der Luftwerte und der Blutwerte bei Menschen in den Räumen der Lokale hätten Kontrollen in der Vergangenheit hingegen Mängel gezeigt, berichtet der Viersener Stadtsprecher. Dazu gehörte unter anderem eine zu schwache Lüftung. Und: „Bei einer Kontrolle in einem Lokal in Viersen hatten wir bei einem Mitarbeiter 37 Prozent Kohlenmonoxid im Blut gemessen“, sagt Markus Wiek, Mitarbeiter im Sachgebiet Rettungsdienst der Stadt Viersen. Gemessen wird mit einem transkutanen Blutgasmonitor. Das Gerät kann über einen Sensor, der mit einer Klammer am Finger fixiert wird, durch die Haut bestimmen, wie viel Kohlenmonoxid im Blut vorhanden ist. So muss kein Blut abgenommen werden. „Mit dem Gerät haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Wiek.