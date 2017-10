Wir "flüstern" heute über einen neuen Drogeriemarkt in Anrath, schauen ins Wohnzimmer von Guido Beckers in St. Tönis und berichten über den Beinahe-Sturz eines Abgeordneten aus Neersen.

Willich/Tönisvorst. Das geht schneller als gedacht: Bereits am 14. Oktober eröffnet die Drogeriemarktkette Rossmann ihre Filiale in Anrath. Noch im vergangenen April hatte es von Seiten des Unternehmens geheißen, dass der Umbau des früheren Netto-Marktes an der Straße „Auf dem Sand“ bis zum Frühjahr 2018 in Anspruch nehmen wird. Die Verkaufsfläche in dem Laden beträgt 620 Quadratmeter. Derzeit werden die Regale schon eifrig mit den Produkten bestückt.

Bautätigkeiten hinter verhängten Schaufensterscheiben

Bleiben wir noch kurz in Anrath. Es tut sich was am Kirchplatz 5. Die Bautätigkeiten im ehemaligen Tedi haben eingesetzt, allerdings hinter verschlossenen Türen. Die Fensterfront ist komplett schwarz abgeklebt. Zu sehen ist also noch nicht viel. Aber: Fakt ist, dass die Adler-Apotheke (Anrather Markt 6) dort in wenigen Monaten einziehen wird (der Flüsterer hat’s ja schon berichtet). Hintergrund für den Umzug sind gesetzliche Änderungen: Apotheken sollen barrierefrei erreichbar sein. Etwas, das an der bisherigen Adresse nicht der Fall ist. Dort gibt es zwei Stufen und damit ein unüberwindbares Hindernis für Rollstuhlfahrer und auch ein Problem für Menschen mit Rollatoren. In den neuen, größeren Räumen soll dabei ein Gesundheitstreff entstehen.

Billy Walton spielt wieder im Wohnzimmer

Schon fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass im Haus der Beckers an der Krefelder Straße die Billy-Walton-Band das Wohnzimmer rockte. Über zwei Stunden Blues-Rock vom Feinsten lieferten die fünf Musiker aus New Jersey dem begeisterten Publikum. Und im Februar war die Band – diesmal zu sechst – im Jugendfreizeitheim und rockte vor einem deutlich größeren Publikum. Der Frontmann der Band, Billy Walton, tritt zum Monatsende nun erneut am linken Niederrhein auf. Was Guido Beckers zu einer recht spontanen Idee verleitete. Denn Walton kommt reist schon am Vortag aus New Jersey an. „Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, einen Solo-Auftritt zu absolvieren“, erzählt Beckers augenzwinkernd. Die (fast) umgehende Antwort aus New Jersey: „Awesome Guido . . . doing my best to make it happen my friend.“ Also wird es wieder ein außergewöhnliches Wohnzimmerkonzert an der Krefelder Straße geben. Nicht nur die Gastgeber sind gespannt, auch die Gäste, die eingeladen wurden. Das Wohnzimmer, so viel sei verraten, wird wieder rappelvoll sein.