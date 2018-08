Die Beamten sollen Nicole S. bei einem Einsatz in einer Autowerkstatt angegriffen haben.

Mönchengladbach/Viersen. Auf den Fotos im Internet sieht man Hämatome an Armen, Beinen und an den Rippen. Die Viersenerin Nicole S. hat sie in den sozialen Medien gepostet und schildert dazu, wie sie von der Polizei bei einem Einsatz in der Kfz-Werkstatt ihres Ehemanns in Mönchengladbach-Rheydt brutal angegriffen und verletzt worden sei. Die Polizei Mönchengladbach ihrerseits bestätigt den Einsatz. Sie spricht allerdings von „Widerstandshandlungen“ der geschädigten Frau und will den genauen Hergang der Ereignisse prüfen.

„Es hat am Freitag gegen 16.20 Uhr einen Einsatz an der Friedensstraße in Rheydt gegeben“, sagt Polizei-Sprecherin Isabella Hannen. Eine Kundin habe die Polizei eingeschaltet, weil sie die Reparatur ihres Autos bezahlen, die Werkstatt den Wagen aber nicht freigeben wollte. „Das Ganze ist über den Notruf gelaufen. Das können wir nachvollziehen“, sagt Hannen.

Gegen zwei Werkstatt-Mitarbeiter wird wegen Widerstands ermittelt

Fest steht laut Polizei auch, dass gegen zwei Mitarbeiter der Werkstatt ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung läuft und dass am Ende mehrere Streifenwagen mit ihren Besatzungen vor Ort waren, weil der Einsatz offenbar eskalierte. Zum genauen Hergang der Ereignisse an der Friedensstraße aber konnte die Polizei am Montag nichts sagen. „Die Vernehmungen laufen. Wir müssen jetzt erst den Sachverhalt klären und mit unabhängigen Zeugen reden. Wir ermitteln in alle Richtungen, und wir haben die Staatsanwaltschaft eingeschaltet“, sagt Hannen.

Meinungsverschiedenheiten über Rechnung lösten den Einsatz aus

Nicole S. dagegen erzählt im Internet sehr detailreich von den Geschehnissen. Als sie ihren Personalausweis holen wollte, sei sie plötzlich gepackt und gegen ein Auto geschleudert worden. Die Beamten hätten ihr büschelweise Haare ausgerissen, sie geschlagen und gefesselt. Dann wird sie zum Streifenwagen gebracht. „Ich werde mit Gewalt in den Wagen geworfen. Bäuchlings auf der Rücksitzbank, die Füße im Fußraum, werde ich immer wieder an den Haaren gepackt, mit dem Gesicht in den Sitz gepresst, und mir wird mehrfach auf Hinterkopf und Schläfe mit der Faust geschlagen“, schildert die Frau. Später, als sie versucht habe, sich zu befreien, habe man ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht.

„Ich bin immer noch geschockt. Ich war total hilflos“, erzählt ihr Ehemann, Dietmar S., Inhaber des Kfz-Centers Rheydt. „Meine Frau hat nichts gemacht. Es gab keine Veranlassung, derart auszurasten.“