Am Wochenende findet die nächste Auflage von „Heimat shoppen“ statt.

Viersen/Nettetal. Mit kreativen Aktionen werben Einzelhändler am Wochenende fürs Einkaufen vor der Haustür. In Nettetal wird für die Kunden sogar der rote Teppich ausgerollt. „Heimat shoppen“ nennt sich die Aktion, mit der der Handel vor Ort zeigt, was er zu bieten hat – und die Kunden verführen will, ihr Geld nicht beim Online-Händler auszugeben.

Viersen

50 Geschäfte begrüßen die Kunden mit besonderer Blumendekoration. Unter dem Motto „Sekt in the City“ bieten Händler in Viersen, Dülken und Süchteln Gratis-Sekt an und überraschen mit Aktionen in ihren Ladenlokalen. Ab 11 Uhr am Samstag können sich Passanten an der Ecke Hauptstraße/Rathausgasse kostenlos mit Kaffee und Kuchen für den Einkauf stärken oder von 11 bis 17 Uhr bei erfrischenden Getränken im Lounge-Bereich des Rathausmarktes von den Shopping-Strapazen erholen. In Süchteln wird das Heimatshoppen am verkaufsoffenen Sonntag fortgeführt.

Neu: Eine geführte VIP-Shopping-Tour am Freitagabend soll das Einkaufen zum Erlebnis machen. „Farbenspiele zum Herbst“ heißt das Motto der Tour, die um 16 Uhr in der Galerie im Park beginnt und zu Fritz Schmitz Damenmode, dem Schuhhaus Kocken und „Goldstück“ führt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, die bei einem Kauf angerechnet werden. Anmeldung unter Telefon 02162/101-280.

Nettetal

Dass der Einkauf vor der Haustür funktioniert, zeigt das 1967 gegründete Spiel- und Schreibwarengeschäft Leuf in Lobberich. „Unsere Fläche ist gewachsen. Was uns vom Internet unterscheidet, ist der Kontakt zu den Kunden“, sagt Firmengründerin Ingrid Leuf (73). In der Lobbericher Fußgängerzone (Ecke Hochstraße/von-Bocholtz-Straße) spielt am Freitag ab 19 Uhr die Band FunFair. Der Gewinn aus dem Bierverkauf wird an Lobbericher Kitas gespendet. 90 Nettetaler Geschäfte und Dienstleister machen am Freitag und Samstag mit.